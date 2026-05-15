中国のSNS・小紅書（RED）に「日本が長期滞在に適しているかどうかは、ネットで言われているような（単純な）話ではない」との投稿があり、反響が寄せられている。

投稿者は「私は日本に来る前にたくさんの（ネット上の）投稿を読んだ。『日本は良い』という人もいれば、『行く価値なんてない』という人もいた。でも、実際にしばらく生活してみて分かった。ネットで語られているものの多くは、『事実』というより『感情』だということを」とつづった。

そして、「日本を褒める人は収入や秩序、環境を見ている。逆に貶す人は、孤独や競争の激しさ、将来性のなさを見ている。実際、どちらも間違ってはいない。ただ、見ている角度が違うだけだ」と指摘した。

投稿者は日本について、「ルールがあるのは本当だ。物事に手順があり、人間関係よりもプロセスが重視される。慣れてしまえばむしろ気が楽だ。孤独なのも本当。言葉の壁を越えられなければ、人間関係の輪に入るのは難しい。一人で抱え込むことも多い。チャンスも確かにある。情報格差はまだ存在している。頭を使って動ける人なら、中国国内では見つけにくい可能性を見いだせる」とした。

その上で、「日本が長期滞在に向いているかどうかを決めるのは日本ではなく、自分自身だ。自分が何を求めているのか。そして、日本がそれを与えてくれる場所なのか。それを考え抜いて初めて、答えが見えてくる」と記した。

中国のネットユーザーからは「日本に6年間いたけど、本当に息苦しかった」「（日本は）自分には適していないと感じるけど、頑張って適応しようとしてる最中」「私は日本旅行が大好き。食べ物も口に合うし。でも定住するとなるとちょっとルールが多すぎて厳しい。特に子どもがいるとね。少し騒いだだけで白い目で見られちゃう」「その国が定住に適しているかどうかは、国民と政策が排外的かどうかによると思う」「仕事せずに生活するだけなら、日本は最高」「他の国での生活と比べれば、日本での生活の方が良いに決まってる」「私は（日本に）いればいるほど好きになっていってる」といった声が上がった。

また、人間関係について、「日本って実は人間関係を大切にする文化が根強くて、中国以上にその傾向が強いんだよね」「同意。日本では人間関係は必要ないと言う人もいるが、実はその域まで達していないだけ」「私みたいな役立たずにはそれで十分。人間関係なんて必要ない。日本では国内のように職場で派閥をつくったり、上司に媚を売ったりしなくていい。私のような人間は、毎月の給料をもらえればそれでいい」といった見方も出ている。

さらに、「こういう理性的な思考は本当に大切」「その視点にものすごく同意する。私は日本に旅行に行くのが大好きだけど、日本で就職してなじめるかどうかはまだ未知数。自分に合うかどうかの問題で、絶対的に良いものなんて存在しないんだよね」「感覚は人それぞれだからね。国内だって北方と南方で大きく違う」「万人に適した完璧な場所なんて存在しない」「どんな場所にも良い面と悪い面がある。しかも、良し悪しは多くの場合、主観でしかない。自分に合った場所を見つけて快適に過ごせればそれでいいんだよ」など、投稿者の視点に賛同するコメントが多く寄せられている。（翻訳・編集/北田）