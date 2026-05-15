マルミ光機株式会社は、レンズ保護フィルター「EXUS LENS PROTECT Mark II」に105mmと112mmを追加し、5月22日（金）に発売する。

「EXUS LENS PROTECT Mark II」は、片面反射率0.2%の超低反射マルチコーティングを採用したレンズ保護フィルターシリーズ。

37～95mmの16製品に加え、今回、フィルター径の大きなレンズの需要に対応する105mmと112mmを追加した。

ホコリの付着を軽減する帯電防止コーティングのほか、両面に撥水・防汚コーティングが施されている。

37mm：5,680円 39mm：5,680円 40.5mm：5,680円 43mm：5,680円 46mm：5,680円 49mm：5,680円 52mm：5,880円 55mm：6,080円 58mm：6,380円 62mm：6,880円 67mm：7,380円 72mm：8,380円 77mm：9,380円 82mm：1万700円 86mm：1万5,700円 95mm：1万8,700円 105mm：3万7,800円（新製品） 112mm：3万9,800円（新製品）