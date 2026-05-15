バーミヤン、背徳感MAXな新ラーメン「バミ郎そば」登場

中華レストランチェーンの「バーミヤン」は、5月14日から7月1日まで、“こってり”をテーマにしたフェア「背脂夏の陣」を開催する。極太麺と大量野菜を合わせた「厚切り焼豚のバミ郎そば」と、背脂の旨みを生かした「背脂醤油ラーメン」の2種を発売する。

フェアでは、“がっつり派”向けの「バミ郎そば」と、“コク旨派”向けの「背脂醤油ラーメン」を展開。いずれもマシ盛仕様を用意するほか、餃子･ごはんセットも期間限定価格で提供する。

【画像６点】「背脂醤油ラーメン」、「餃子・ご飯セット」の画像はこちら

〈厚切り焼豚のバミ郎そば〉

「厚切り焼豚のバミ郎そば(マシ盛)」は税込1199円。豚の旨みが溶け込んだ濃厚醤油スープに、専用の極太“ワシワシ麺”を合わせ、厚切り焼豚、もやし約300g、キャベツ約30g、背脂を豪快に盛り付けた。別添えのにんにくで味変も楽しめるほか、税込55円で背脂増量にも対応する。

通常サイズの「厚切り焼豚のバミ郎そば」は税込989円。厚切り焼豚2枚と野菜をトッピングし、“がっつり系ラーメンの入門編”として提案する。

〈背脂醤油ラーメン〉

「背脂醤油ラーメン(マシ盛)」は税込1099円。背脂のコクと旨みを加えた醤油スープに、中太ちぢれ麺を合わせ、自家製焼豚、青ネギ、メンマ、味付け玉子、海苔をトッピングした。こってり感がありながらも、最後まで飲み干したくなる味わいに仕上げたという。

通常サイズの「背脂醤油ラーメン」は税込879円。厚切り焼豚や青ネギ、メンマをのせたスタンダード仕様で、追加トッピングにも対応する。

「背脂醤油ラーメン」の画像はこちら

〈焼餃子･ごはんセットも登場〉

フェア期間中は、「本格焼餃子[6コ]･ごはんセット」も税込549円で販売する。バミ郎そば、背脂醤油ラーメンとの限定セットで、ごはんは大盛り無料。