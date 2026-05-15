ジブリゆかりの5台を展示！ トヨタ博物館 コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026

記事ポイント トヨタ博物館が2026年5月28日から30日まで久屋大通公園で開催される「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」に出展します。主催者テーマに基づき、ジブリパークと連携したスタジオジブリ映画ゆかりの車両5台が展示されます。ダイハツ オート三輪やフィアット500(トッポリーノ)など、1930年代から1950年代の名車が並びます。 トヨタ博物館が2026年5月28日から30日まで久屋大通公園で開催される「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」に出展します。主催者テーマに基づき、ジブリパークと連携したスタジオジブリ映画ゆかりの車両5台が展示されます。ダイハツ オート三輪やフィアット500(トッポリーノ)など、1930年代から1950年代の名車が並びます。

トヨタ自動車の文化施設であるトヨタ博物館が、名古屋市の久屋大通公園で開催される自動車文化イベントに出展します。

会場にはスタジオジブリの映画に登場した車両や、作品とゆかりのある車両が5台そろいます。

トヨタ博物館「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」





イベント名：コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026日時：2026年5月28日(木)〜30日(土)会場：久屋大通公園(名古屋市)主催：Coppa Centro Giappone2026実行委員会出展：トヨタ博物館公式サイト：コッパ・チェントロ・ジャッポーネ公式サイト、トヨタ博物館公式サイトに掲載されます

「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」は、イタリア語の「コッパ(杯)」と「チェントロ(中心)」を冠した自動車文化イベントです。

2022年秋に始まった同イベントは5回目の開催を迎え、日本の中心地・名古屋から自動車産業の歩みや歴史的価値を発信します。

トヨタ博物館はトヨタのクルマヘリテージ活動「TOYOTA CLASSIC」の中核として、昨年に続き2回目の出展となります。

今回は主催者テーマ「Concorso d’eleganza with TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM CARS of STUDIO GHIBLI ー映画から街へー」に基づき、近隣施設であるジブリパークと連携します。

映画から街へ広がる展示テーマ

展示テーマは、スタジオジブリの映画に登場した車両と、実際のヘリテージカーを結び付ける内容です。

劇中の登場シーンと所蔵車両の背景が重なり、クラシックカーの形や時代性が作品世界とともに伝わります。

展示車両

展示車両は1936年から1956年までの5台で構成され、戦前・戦後の日本や欧州の自動車文化をたどれる顔ぶれです。

三輪トラック、大衆車、前輪駆動車、国民車、オープンスポーツカーが並び、久屋大通公園の会場で映画と車両史の接点を見られます。

ダイハツ オート三輪(1937年)

車両名：ダイハツ オート三輪(1937年)関連作品：『となりのトトロ』登場場面：サツキがメイを探すシーンに登場するオート三輪戦前・戦後の日本の物流を支えた実用車

ダイハツ オート三輪(1937年)は、前方に1輪、後方に荷台を備えた実用車です。

『となりのトトロ』ではサツキがメイを探す場面に登場し、田園風景の中を走る生活の車として作品の空気を形づくります。

フィアット500(トッポリーノ)(1936年)





車両名：フィアット500(トッポリーノ)(1936年)関連作品：『魔女の宅急便』登場人物：キキの父・オキノが使用する車戦前のイタリアを代表する大衆車

フィアット500(トッポリーノ)(1936年)は、小型で親しみやすいデザインを特徴とするイタリアの大衆車です。

『魔女の宅急便』ではキキの父・オキノが使用する車として登場し、家族の暮らしや旅立ちの場面に温かい輪郭を添えます。

シトロエン 11B(1937年)





車両名：シトロエン 11B(1937年)関連作品：『魔女の宅急便』登場場面：街中を走る車前輪駆動と流線形ボディを備えたモデル

シトロエン 11B(1937年)は、前輪駆動と流線形ボディで革新性を示したシトロエンを象徴するモデルです。

『魔女の宅急便』では街中を走る車として登場し、石畳や坂道のある港町の風景に欧州車らしい存在感を加えます。

シトロエン 2CV(1953年)





車両名：シトロエン 2CV(1953年)関連人物：宮崎駿監督ゆかり：宮崎駿監督の愛車として知られた車簡素で合理的な設計思想を持つフランスの国民車

シトロエン 2CV(1953年)は、簡素で合理的な設計思想により長年愛されたフランスの国民車です。

宮崎駿監督の愛車として知られた車両で、会場では作品づくりの背景にある自動車へのまなざしも感じられます。

アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー 750D(1956年)





車両名：アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー 750D(1956年)※個人所蔵車両関連作品：『On Your Mark』登場場面：主人公たちが乗る黄色いオープンカー流麗なデザインで知られるイタリアのスポーツカー

アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー 750D(1956年)※個人所蔵車両は、流麗なデザインで知られるイタリアのスポーツカーです。

『On Your Mark』では主人公たちが乗る黄色いオープンカーとして登場し、開放感のある車体が映像の疾走感と結び付きます。

久屋大通公園で楽しむ自動車文化

久屋大通公園で開催される「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」は、名古屋の街中でヘリテージカーに触れられるイベントです。

トヨタ博物館の出展は、車両そのものの造形に加え、映画の記憶や時代背景を重ねて見られる構成になっています。

スタジオジブリ作品にゆかりのある5台は、1930年代から1950年代の車両史と映画の場面をつなぐ展示です。

2026年5月28日から30日までの3日間、名古屋市の久屋大通公園で自動車文化と作品世界の接点を体験できます。

トヨタ博物館「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年5月28日(木)から30日(土)まで開催されます。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は名古屋市の久屋大通公園です。

Q. トヨタ博物館の展示車両は何台ですか？

A. スタジオジブリの映画に登場したゆかりのある車両を中心に5台が展示されます。

Q. 公式情報はどこに掲載されますか？

A. コッパ・チェントロ・ジャッポーネ公式サイトとトヨタ博物館公式サイトに掲載されます。

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