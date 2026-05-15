ポルシェ中国の幹部「模倣されることに少しやるせなさ」―中国メディア

中国メディアの鳳凰週刊によると、最近開かれた自動車業界のフォーラムで、ポルシェ中国の幹部が「模倣されることに少しやるせなさがある」と語った。

この発言はポルシェ中国の唐鳳靚メディア・広報副総裁によるもので、唐氏は「過去数年、ポルシェは中国自動車業界で高度に統一された自動車デザインの美意識を引き出した」と表明。その上で「光栄である以外に少しやるせなさもある」とし、「デザイン言語は模倣されたりオマージュされたりしやすいものの、デザインの背後にある魂が容易に代替されることはない」との考えを示した。 ポルシェ



この話題を巡って中国SNSの微博（ウェイボー）には「ポルシェが気の毒だ。確かにやるせないだろう。中国の自動車メーカーはポルシェのまねをするのではなく、それぞれ独自のデザインスタイルを打ち出してほしい。いずれにせよ、『パクリモデル』は好きじゃない」との投稿も見られ、これにネットユーザーからは「模倣は断固排除すべきだ」「ポルシェはなんで訴えないの？」という声や「模倣は革新的なデザインに向かうための前段階」という声、また「外観はまねできても、シャーシに関してポルシェのまねをするのは無理」などの声が上がった。（翻訳・編集/野谷）