ブラジルサッカー連盟は１４日、カルロ・アンチェロッティ監督との契約を４年間延長し、２０３０年Ｗ杯まで指揮を執ることが決まったことを発表した。

同国サッカー連盟のホームページ上には、指揮官の「私は１年前にブラジルに到着しました。到着した瞬間から、この国にとってサッカーが何を意味するのかを理解しました。この１年間、ブラジル代表を世界の頂点に返り咲かせるために尽力してきました。しかし、ブラジルサッカー連盟（ＣＢＦ）と私は、もっと多くのことを望んでいます。もっと多くの勝利、もっと多くの時間、もっと多くの努力を。私たちは、今後４年間も共に歩み続けることを発表できることを大変うれしく思います。２０３０年のＷ杯まで、私たちは共に歩んでいきます。信頼してくれたＣＢＦに感謝します。ブラジルの皆さん、温かい歓迎と愛情をありがとう」とのコメントが紹介された。

アンチェロティ監督は、２５年５月末の就任以来、就任１年間で１０試合を指揮し、５勝２分け３敗。北中米Ｗ杯の出場権獲得にも貢献していた。守備の立て直しや、攻撃でも若手を抜てきするなど、結果を出しており、世界的名監督の手腕は高く評価されていた。