岡本の好守に敵地放送局も驚愕

【MLB】Bジェイズ 5ー3 レイズ（日本時間14日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が13日（日本時間14日）、本拠地で行われたレイズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4回には前進守備ながら、速い打球を華麗に処理。この好守に敵地放送局からも脱帽の声が上がっていた。

4回、先頭のチャンドラー・シンプソン外野手を打席に迎えた岡本は、俊足を警戒し浅めの守備位置。だが、シンプソンの打球は三塁線へ。打球速度93.5マイル（約150.5キロ）を計測する痛烈な当たりだったが、これを横っ飛びで見事に捕球。すぐさま一塁へ送球しアウトを奪った。

敵地放送局「レイズTV」の実況ドウェイン・スターツ氏は「Oh……」と思わず絶句。続けて「三塁のオカモトがなんというプレー。シンプソンをアウトにしました。そこら中に『これは長打です』と書かれているような打球でした。とてつもないプレーを披露しました」と“安打強奪”の守備に拍手を送った。

さらにリプレーが流れると解説のブライアン・アンダーソン氏も「（前進しているので）反応する時間が少なく、対応できる守備範囲は小さかったはずです。しかも三塁線に剛速球の打球でした」と分析。さらに続けて、「All or nothing（一か八か）のプレーです。あの打球が昨日ライアン・ビラーデが打った打球のように（レフトフェンスの）隅に到達して転々とすれば、今頃チャンドラーは三塁に到達していたかもしれません」と幻となった長打を悔やんだ。

しばらくしてからアンダーソン氏は改めて“反応速度”を称賛。「反応できる時間を考えてください。（従来の）守備位置を考慮すると、ホームベースとの距離はとても短かったです。バックハンドでダイビングキャッチをしました。これは本能と（とっさの）反応によるものです。そして、キャッチをしたのです」と驚きを交えて語った。

実況のスターツ氏は「この男は日本で2度のゴールデン・グラブ賞を獲得しています。その片鱗を見せつけました」と岡本を紹介。すると、解説アンダーソン氏も「間違いなく、その確認をとることができましたね」と敵ながら脱帽の様子だった。（Full-Count編集部）