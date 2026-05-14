これからの気象情報です。

15日(金)日中は、今日よりも気温が上がりそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域に濃霧注意報が発表されています。



◆5月15日(金)の天気

・上越地方

高気圧に覆われて、青空が広がる見込みです。

最高気温は20～22℃の予想で、今日よりも暑さが増すでしょう。



・中越地方

朝は霧が出て、見通しの悪くなるところがあるでしょう。

一方、日中は晴れて気温が上がる見込みです。

山沿いを中心に所々で夏日になり、半袖が活躍するでしょう。



・長岡市と三条市周辺

朝から日差しが届く見込みで、明日もにわか雨の心配はなさそうです。

最高気温は24℃くらいまで上がるところが多く、昼間は汗ばむ陽気になるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

一日を通してよく晴れるでしょう。

日中の気温は今日より高くなるところが多いでしょう。

新潟市では22℃、五泉市で25℃、阿賀町で26℃の予想となっています。



・下越：村上市から聖籠町

安定した空模様となりますが、朝のうちは濃い霧の出るところがあるでしょう。

最高気温は21℃前後の予想で、少しムシっとした体感になりそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、上越・下越・佐渡ではじめ1mの予想です。



◆週間予報

来週20日(水)ごろまでは、おおむね晴れるでしょう。

日中は各地で汗ばむ陽気となり、真夏日に迫るところもありそうです。

ただ、21日(木)以降は天気がぐずついて雨が強まるところもあるでしょう。



15日(金)朝は、霧の出るところがありそうです。車の運転など十分にご注意ください。