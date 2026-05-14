15日朝は霧の出るところがありそう 運転に注意を【これからの天気(5月14日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
15日(金)日中は、今日よりも気温が上がりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に濃霧注意報が発表されています。
◆5月15日(金)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、青空が広がる見込みです。
最高気温は20～22℃の予想で、今日よりも暑さが増すでしょう。
・中越地方
朝は霧が出て、見通しの悪くなるところがあるでしょう。
一方、日中は晴れて気温が上がる見込みです。
山沿いを中心に所々で夏日になり、半袖が活躍するでしょう。
・長岡市と三条市周辺
朝から日差しが届く見込みで、明日もにわか雨の心配はなさそうです。
最高気温は24℃くらいまで上がるところが多く、昼間は汗ばむ陽気になるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
一日を通してよく晴れるでしょう。
日中の気温は今日より高くなるところが多いでしょう。
新潟市では22℃、五泉市で25℃、阿賀町で26℃の予想となっています。
・下越：村上市から聖籠町
安定した空模様となりますが、朝のうちは濃い霧の出るところがあるでしょう。
最高気温は21℃前後の予想で、少しムシっとした体感になりそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、上越・下越・佐渡ではじめ1mの予想です。
◆週間予報
来週20日(水)ごろまでは、おおむね晴れるでしょう。
日中は各地で汗ばむ陽気となり、真夏日に迫るところもありそうです。
ただ、21日(木)以降は天気がぐずついて雨が強まるところもあるでしょう。
15日(金)朝は、霧の出るところがありそうです。車の運転など十分にご注意ください。
15日(金)日中は、今日よりも気温が上がりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に濃霧注意報が発表されています。
◆5月15日(金)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、青空が広がる見込みです。
最高気温は20～22℃の予想で、今日よりも暑さが増すでしょう。
・中越地方
朝は霧が出て、見通しの悪くなるところがあるでしょう。
一方、日中は晴れて気温が上がる見込みです。
山沿いを中心に所々で夏日になり、半袖が活躍するでしょう。
・長岡市と三条市周辺
朝から日差しが届く見込みで、明日もにわか雨の心配はなさそうです。
最高気温は24℃くらいまで上がるところが多く、昼間は汗ばむ陽気になるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
一日を通してよく晴れるでしょう。
日中の気温は今日より高くなるところが多いでしょう。
新潟市では22℃、五泉市で25℃、阿賀町で26℃の予想となっています。
・下越：村上市から聖籠町
安定した空模様となりますが、朝のうちは濃い霧の出るところがあるでしょう。
最高気温は21℃前後の予想で、少しムシっとした体感になりそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、上越・下越・佐渡ではじめ1mの予想です。
◆週間予報
来週20日(水)ごろまでは、おおむね晴れるでしょう。
日中は各地で汗ばむ陽気となり、真夏日に迫るところもありそうです。
ただ、21日(木)以降は天気がぐずついて雨が強まるところもあるでしょう。
15日(金)朝は、霧の出るところがありそうです。車の運転など十分にご注意ください。