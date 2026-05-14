　5月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは501銘柄。東証終値比で上昇は203銘柄、下落は264銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は92銘柄。うち値上がりが42銘柄、値下がりは48銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 87.5　 +17.5（ +25.0%）
2位 <7685>　バイセル　　　　　 4144　　+699（ +20.3%）
3位 <6134>　ＦＵＪＩ　　　　 8640.1 +1439.1（ +20.0%）
4位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　　910　　+150（ +19.7%）
5位 <7600>　日本ＭＤＭ　　　　　630　　+100（ +18.9%）
6位 <4619>　日特塗　　　　　　 2370　　+339（ +16.7%）
7位 <6254>　野村マイクロ　　　 5055　　+700（ +16.1%）
8位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　 1098　　+150（ +15.8%）
9位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　11600　 +1575（ +15.7%）
10位 <366A>　ウェルネス　　　　 1070　　+143（ +15.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <148A>　ハッチワーク　　　 1550　　-396（ -20.3%）
2位 <4288>　アズジェント　　　　580　　-125（ -17.7%）
3位 <3936>　ＧＷ　　　　　　　　165　　 -35（ -17.5%）
4位 <4022>　ラサ工　　　　　 2049.9　-393.1（ -16.1%）
5位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　 65.1　 -11.9（ -15.5%）
6位 <247A>　Ａｉロボ　　　　　906.5　-165.5（ -15.4%）
7位 <5381>　マイポックス　　　 1111　　-199（ -15.2%）
8位 <4820>　ＥＭシステム　　　　542　　 -97（ -15.2%）
9位 <6166>　中村超硬　　　　　　571　　-100（ -14.9%）
10位 <4229>　群栄化　　　　　　 5100　　-840（ -14.1%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　11600　 +1575（ +15.7%）
2位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2360　 +95.0（　+4.2%）
3位 <6113>　アマダ　　　　　　 3065　+101.0（　+3.4%）
4位 <3659>　ネクソン　　　　　 2588　 +68.5（　+2.7%）
5位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2699　 +69.0（　+2.6%）
6位 <2269>　明治ＨＤ　　　　　 3680　 +91.0（　+2.5%）
7位 <4755>　楽天グループ　　　778.9　 +18.4（　+2.4%）
8位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2585　 +60.5（　+2.4%）
9位 <4704>　トレンド　　　　　 5600　　+129（　+2.4%）
10位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2698　 +60.0（　+2.3%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6301>　コマツ　　　　　　 5829　　-731（ -11.1%）
2位 <7261>　マツダ　　　　　　 1012　 -56.5（　-5.3%）
3位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　320　　 -16（　-4.8%）
4位 <5301>　東海カーボン　　　 1552　 -33.0（　-2.1%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　 6259.9　 -95.1（　-1.5%）
6位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　　 5295　　 -77（　-1.4%）
7位 <4005>　住友化　　　　　　　595　　-8.5（　-1.4%）
8位 <7735>　スクリン　　　　　12041　　-164（　-1.3%）
9位 <4519>　中外薬　　　　　　 8015　　 -81（　-1.0%）
10位 <1802>　大林組　　　　　 3522.6　 -35.4（　-1.0%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース