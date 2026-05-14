[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇203銘柄・下落264銘柄（東証終値比）
5月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは501銘柄。東証終値比で上昇は203銘柄、下落は264銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は92銘柄。うち値上がりが42銘柄、値下がりは48銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6740> Ｊディスプレ 87.5 +17.5（ +25.0%）
2位 <7685> バイセル 4144 +699（ +20.3%）
3位 <6134> ＦＵＪＩ 8640.1 +1439.1（ +20.0%）
4位 <4392> ＦＩＧ 910 +150（ +19.7%）
5位 <7600> 日本ＭＤＭ 630 +100（ +18.9%）
6位 <4619> 日特塗 2370 +339（ +16.7%）
7位 <6254> 野村マイクロ 5055 +700（ +16.1%）
8位 <6072> 地盤ＨＤ 1098 +150（ +15.8%）
9位 <5714> ＤＯＷＡ 11600 +1575（ +15.7%）
10位 <366A> ウェルネス 1070 +143（ +15.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <148A> ハッチワーク 1550 -396（ -20.3%）
2位 <4288> アズジェント 580 -125（ -17.7%）
3位 <3936> ＧＷ 165 -35（ -17.5%）
4位 <4022> ラサ工 2049.9 -393.1（ -16.1%）
5位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 65.1 -11.9（ -15.5%）
6位 <247A> Ａｉロボ 906.5 -165.5（ -15.4%）
7位 <5381> マイポックス 1111 -199（ -15.2%）
8位 <4820> ＥＭシステム 542 -97（ -15.2%）
9位 <6166> 中村超硬 571 -100（ -14.9%）
10位 <4229> 群栄化 5100 -840（ -14.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5714> ＤＯＷＡ 11600 +1575（ +15.7%）
2位 <9843> ニトリＨＤ 2360 +95.0（ +4.2%）
3位 <6113> アマダ 3065 +101.0（ +3.4%）
4位 <3659> ネクソン 2588 +68.5（ +2.7%）
5位 <2432> ディーエヌエ 2699 +69.0（ +2.6%）
6位 <2269> 明治ＨＤ 3680 +91.0（ +2.5%）
7位 <4755> 楽天グループ 778.9 +18.4（ +2.4%）
8位 <2503> キリンＨＤ 2585 +60.5（ +2.4%）
9位 <4704> トレンド 5600 +129（ +2.4%）
10位 <8304> あおぞら銀 2698 +60.0（ +2.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6301> コマツ 5829 -731（ -11.1%）
2位 <7261> マツダ 1012 -56.5（ -5.3%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 320 -16（ -4.8%）
4位 <5301> 東海カーボン 1552 -33.0（ -2.1%）
5位 <5803> フジクラ 6259.9 -95.1（ -1.5%）
6位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 5295 -77（ -1.4%）
7位 <4005> 住友化 595 -8.5（ -1.4%）
8位 <7735> スクリン 12041 -164（ -1.3%）
9位 <4519> 中外薬 8015 -81（ -1.0%）
10位 <1802> 大林組 3522.6 -35.4（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6740> Ｊディスプレ 87.5 +17.5（ +25.0%）
2位 <7685> バイセル 4144 +699（ +20.3%）
3位 <6134> ＦＵＪＩ 8640.1 +1439.1（ +20.0%）
4位 <4392> ＦＩＧ 910 +150（ +19.7%）
5位 <7600> 日本ＭＤＭ 630 +100（ +18.9%）
6位 <4619> 日特塗 2370 +339（ +16.7%）
7位 <6254> 野村マイクロ 5055 +700（ +16.1%）
8位 <6072> 地盤ＨＤ 1098 +150（ +15.8%）
9位 <5714> ＤＯＷＡ 11600 +1575（ +15.7%）
10位 <366A> ウェルネス 1070 +143（ +15.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <148A> ハッチワーク 1550 -396（ -20.3%）
2位 <4288> アズジェント 580 -125（ -17.7%）
3位 <3936> ＧＷ 165 -35（ -17.5%）
4位 <4022> ラサ工 2049.9 -393.1（ -16.1%）
5位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 65.1 -11.9（ -15.5%）
6位 <247A> Ａｉロボ 906.5 -165.5（ -15.4%）
7位 <5381> マイポックス 1111 -199（ -15.2%）
8位 <4820> ＥＭシステム 542 -97（ -15.2%）
9位 <6166> 中村超硬 571 -100（ -14.9%）
10位 <4229> 群栄化 5100 -840（ -14.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5714> ＤＯＷＡ 11600 +1575（ +15.7%）
2位 <9843> ニトリＨＤ 2360 +95.0（ +4.2%）
3位 <6113> アマダ 3065 +101.0（ +3.4%）
4位 <3659> ネクソン 2588 +68.5（ +2.7%）
5位 <2432> ディーエヌエ 2699 +69.0（ +2.6%）
6位 <2269> 明治ＨＤ 3680 +91.0（ +2.5%）
7位 <4755> 楽天グループ 778.9 +18.4（ +2.4%）
8位 <2503> キリンＨＤ 2585 +60.5（ +2.4%）
9位 <4704> トレンド 5600 +129（ +2.4%）
10位 <8304> あおぞら銀 2698 +60.0（ +2.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6301> コマツ 5829 -731（ -11.1%）
2位 <7261> マツダ 1012 -56.5（ -5.3%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 320 -16（ -4.8%）
4位 <5301> 東海カーボン 1552 -33.0（ -2.1%）
5位 <5803> フジクラ 6259.9 -95.1（ -1.5%）
6位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 5295 -77（ -1.4%）
7位 <4005> 住友化 595 -8.5（ -1.4%）
8位 <7735> スクリン 12041 -164（ -1.3%）
9位 <4519> 中外薬 8015 -81（ -1.0%）
10位 <1802> 大林組 3522.6 -35.4（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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