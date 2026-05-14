マカン・エレクトリック

純BEVとして誕生

マカン・エレクトリックは2024年7月に発表され予約注文をスタートしたBEV。当初はスタンダードのマカン／マカン4／マカン4S／マカン・ターボの4グレード展開だった。昨年10月に5つ目の選択肢としてマカンGTSが追加されている。パフォーマンスの違いと広い価格レンジでマーケットニーズに応える戦略は万全。出力の幅は360psから639ps（ローンチコントロール時）、価格は1038万円から1541万円となる。

内燃機関を持たない純BEVとして誕生したこのクルマのユニークポイントはデフォルトとなる駆動用モーターをリアアクスルに取り付けていることだろう。2WDではそれを動かし、4WDでは＋フロントモーターというレイアウトで駆動力を発揮する。要するにFRスポーツ的な挙動をドライバーに楽しんでもらおうという意図がある。

このパッケージングをどちらのブランドがリードしたかは知らないが、アウディとこのプラットフォームが共有されるのも見逃せない。先だって試乗したアウディQ6がそれで、なんとマカンと同じく2WD仕様はリア駆動方式にしている。長年FWDをベースにしてきたアウディにとっては180度方向転換したイメージだ。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）