トランプ米大統領が習近平中国国家主席との会談直後に両国の協力の意志を強調した。トランプ大統領は「米中協力は世界に有益だ」として関係改善の可能性に力を与えた。

トランプ大統領は14日、北京で習主席との会談を終えた後、「会談は素晴らしかった」と評価した。

その後、天壇を訪問した席でも「信じられないほどすばらしい所。中国は美しい」と話した。

中国中央テレビによると、トランプ大統領は首脳会談で習主席に対し「偉大な指導者」と評価し「中国は偉大な国」と言及した。

また「習主席と中国国民を深く尊敬する。きょうの会談は世界的にもとても重要な意味を持つ」と強調した。

トランプ大統領は両国間の協力拡大の必要性も繰り返し言及した。

彼は「米国と中国は世界で最も重要で強力な国。両国協力は米国と中国だけでなく全世界に偉大で有益な成果をもたらすだろう」と明らかにした。

続けて習主席とのコミュニケーション強化を通じ対立を調整し、「歴史上最高の米中関係」を作るという意志も示した。

今回の訪中には米国の産業・技術界を代表する企業家も大挙同行した。

随行団にはテスラのイーロン・マスク、CEO、エヌビディアのジェンスン・フアンCEO、アップルのティム・クックCEO、ボーイングのケリー・オルトバーグCEOらが含まれた。

トランプ大統領は「中国を高く評価する米国財界主要人物を招いた。彼らが中国との協力をさらに拡大するよう望む」と話した。

ただ最大の敏感懸案である台湾問題と関連しては具体的な言及を避けた。

トランプ大統領は「首脳会談で台湾問題を議論したか」という記者の質問には特に答えなかった。

今回の会談は米中間の貿易問題と先端技術覇権競争、台湾問題、イラン戦争とホルムズ海峡の緊張など世界的懸案が重なる状況で開かれ国際社会の注目を浴びた。