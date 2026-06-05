北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が新たな核物質生産工場を視察したことを受け、韓国政府が「北韓（北朝鮮）の核活動は多数の国連安全保障理事会決議の明白な違反であり、国際平和・安全保障、不拡散体制に対する挑戦だ」との立場を明らかにした。【写真】金正恩氏の妹「（韓国に）興味がない」韓国外交部当局者は6月4日、金委員長の核物質生産工場視察に関する質問に対し「政府は友好国と緊密に連携し、北韓の核施設