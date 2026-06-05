お笑いタレント狩野英孝（44）が5日までに、Xを更新。一部記事に対し強い苦言を呈した。狩野は2日の更新で、9年前に後輩女性芸人に貸したアニメ映画「君の名は。」のDVDを、この女性芸人がなくしてしまったためか、新品DVDとして返却してもらった話を、楽しげで仲良さそうな2人のやり取り写真とともにポストした。ごく普通のほほえましい話だが、このポストの内容について、一部メディアがX上のネガティブなコメントを複数拾って、