4日、東京・六本木ヒルズアリーナにて行われた映画『Michael／マイケル』のジャパンプレミアに主演のジャファー・ジャクソンが登場し、会場を沸かせた。ジャファーはマイケル・ジャクソンの実の甥にあたり、マイケル・ジャクソン役を演じきった。ジャファー・ジャクソン会場には来日ゲストとして、ジャファーのほか、幼少期のマイケル役ジュリアーノ・ヴァルディ、プロデューサーのグレアム・キング氏、マイケル・ジャクソン長男の