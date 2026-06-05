日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが4日、事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイで報道陣の取材に応じ、北中米W杯に臨む日本代表にDF吉田麻也(LAギャラクシー)が「サポートプレーヤー」として合流することが決まったと発表した。合流日は5日から。離脱のタイミングは未定で、山本ダイレクターは「アイスランド戦の前から調整はしていたが、現役の選手なので本人とクラブと合意しないと難しい。最終