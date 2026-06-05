北海道千歳市で女性が包丁で刺され死亡した事件で、知人とみられるインドネシア国籍の男が逮捕されました。事件の一部始終を目撃した人が緊迫の瞬間を語りました。閑静な住宅街が、救急車やパトカーのライトで赤く照らされています。担架で運ばれる人の姿も確認できます。（目撃者）「女性が横たわっていて、警察官に（腹のあたりを）押さえられて、『大丈夫ですからね』『頑張ってください』と言っていた」 殺人未遂の