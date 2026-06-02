ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の時価総額がトヨタ自動車を抜き、日本企業の時価総額首位が２２年半ぶりに交代した。ＳＢＧは人工知能（ＡＩ）やデータセンター（ＤＣ）に巨額資金を投じる「投資会社」の様相を強めてきたが、直近の株式市場でＡＩ関連への投資マネーが流れ込んだことで、株価が一気に押し上げられた。（奥田樹）時代にあわせて事業変遷ＳＢＧは、パソコン向けソフトの販売から、ブロードバンドサービスの運営