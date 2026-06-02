サムスン電子がグローバル時価総額ランキングでメタ・プラットフォームズを抜いて10位に浮上した。2日の時価総額集計サイト「カンパニーズマーケットキャップ（CompaniesMarketCap）」によると、サムスン電子はこの日の取引時間中に株価が1．29％上昇し、時価総額が1兆5350億ドルとなった。これを受け、時価総額が1兆5240億ドルのメタを上回り、グローバル上場企業の時価総額ランキングで10位に上がった。従来11位だったサムスン電