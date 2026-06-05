【北京＝東慶一郎、ワシントン＝向井ゆう子】中国で学生らの民主化運動が武力弾圧された１９８９年の天安門事件から４日で３７年となった。米政府系メディアのラジオ自由アジア（ＲＦＡ）によると、犠牲者遺族らによる墓参が今年初めて許可されなかった。当事者を含めて追悼を封じる措置が強化されている。報道によると、北京市の警察当局は、事件の遺族でつくる「天安門の母」が毎年６月４日に行っていた市郊外の墓地での追悼