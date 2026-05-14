東京都庁、Adoの楽曲メドレー使ったスペシャル演出が決定 土屋太鳳・土屋炎伽・土屋神葉の“3きょうだい”集結も…『TOKYO LIGHTS 2026』【概要】
東京の夜を彩るクリエイティブな光の祭典『TOKYO LIGHTS 2026（トウキョウ ライツ ニーゼロニーロク）』が、5月23日〜31日に東京都庁第一本庁舎 都民広場および西新宿エリアで開催される。プロジェクションマッピング国際大会のオープニングアクトとして、Adoの楽曲メドレーを使用したスペシャル演出が決定した。
【画像】Adoが声担当するゲームキャラ！『STRANGER THAN HEAVEN』の場面カット
プロジェクションマッピング国際大会「1minute Projection Mapping Competition」の開幕を飾る演出として、Adoの楽曲が使用される。Adoの楽曲メドレーに、世界観を融合させたプロジェクションマッピング映像が重なり合い、会場全体を包み込む圧巻のステージを展開する。
さらに、世界各国で活躍する次世代型パフォーマンスチーム「MPLUSPLUS DANCERS」も登場。音楽・光・ダンス、そして映像が融合した、躍動感とスケールのある、新たな体験を生み出す。
オープニング演出は、プロジェクションマッピング国際大会の作品上映が行われる5月23日・24日・30日・31日の4日間限定の特別プログラム。会場となる都庁第一本庁舎 都民広場で、ここでしか見られないダイナミックなパフォーマンスとなる。
また、『TOKYO LIGHTS 2026』を締めくくる5月31日の「Grand Finale」には、公式アンバサダーの土屋太鳳に加え、スペシャルサポーターの土屋炎伽、土屋神葉の“土屋3きょうだい”がそろい、スペシャルトークステージの実施が決まった。
■名称：TOKYO LIGHTS 2026
開催日時：2026年5月23日（土）〜5月31日（日）
▼プロジェクションマッピング国際大会「1minute Projection Mapping Competition」
会場：都庁第一本庁舎 都民広場
1．作品上映：2026年5月23日（土）・5月24日（日）／19:20〜20:10・20:50〜21:40
2．作品上映／表彰式：2026年5月30日（土）／19:15〜20:50
3．Grand Finale（受賞作品上映・ステージ）：2026年5月31日（日）／19:20〜20:10
▼光のアートパーク「Light Art Park」新宿中央公園
会場：新宿中央公園
2026年5月23日（土）〜2026年5月31日（日）／毎日19:00〜22:00
主催：プロジェクションマッピング国際アワードTOKYO実行委員会
共催：東京都
後援：新宿区
※Ado本人の登場はない。
※Ado楽曲メドレー使用の特別オープニング演出や土屋3きょうだい登壇のGrand Finaleスペシャルトークステージなどは鑑賞エリアの申し込みが必要。
【画像】Adoが声担当するゲームキャラ！『STRANGER THAN HEAVEN』の場面カット
プロジェクションマッピング国際大会「1minute Projection Mapping Competition」の開幕を飾る演出として、Adoの楽曲が使用される。Adoの楽曲メドレーに、世界観を融合させたプロジェクションマッピング映像が重なり合い、会場全体を包み込む圧巻のステージを展開する。
オープニング演出は、プロジェクションマッピング国際大会の作品上映が行われる5月23日・24日・30日・31日の4日間限定の特別プログラム。会場となる都庁第一本庁舎 都民広場で、ここでしか見られないダイナミックなパフォーマンスとなる。
また、『TOKYO LIGHTS 2026』を締めくくる5月31日の「Grand Finale」には、公式アンバサダーの土屋太鳳に加え、スペシャルサポーターの土屋炎伽、土屋神葉の“土屋3きょうだい”がそろい、スペシャルトークステージの実施が決まった。
■名称：TOKYO LIGHTS 2026
開催日時：2026年5月23日（土）〜5月31日（日）
▼プロジェクションマッピング国際大会「1minute Projection Mapping Competition」
会場：都庁第一本庁舎 都民広場
1．作品上映：2026年5月23日（土）・5月24日（日）／19:20〜20:10・20:50〜21:40
2．作品上映／表彰式：2026年5月30日（土）／19:15〜20:50
3．Grand Finale（受賞作品上映・ステージ）：2026年5月31日（日）／19:20〜20:10
▼光のアートパーク「Light Art Park」新宿中央公園
会場：新宿中央公園
2026年5月23日（土）〜2026年5月31日（日）／毎日19:00〜22:00
主催：プロジェクションマッピング国際アワードTOKYO実行委員会
共催：東京都
後援：新宿区
※Ado本人の登場はない。
※Ado楽曲メドレー使用の特別オープニング演出や土屋3きょうだい登壇のGrand Finaleスペシャルトークステージなどは鑑賞エリアの申し込みが必要。