背脂どっさり、にんにくガツン。バーミヤンが5月14日より、食べ応え重視のラーメンフェア「背脂夏の陣」を開催します。

期間限定で登場するのは、巨大焼き豚を豪快に盛り付けた「バミ郎そば」と、背脂のコクを楽しめる「背脂醤油ラーメン」。思わず「これは罪深い……！」とうなってしまいそうな、こってり系好きにはたまらないラインアップです。

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「厚切り焼き豚のバミ郎そば」はがっつり好きのための、背徳感MAXな一品。

豚の旨味が溶ける中毒性の高い濃厚醤油スープに、専用のワシワシ麺、厚切り焼き豚、もやし、キャベツ、背脂が豪快に盛られています。別添えのにんにくを入れて楽しむことも可能です。

サイズ展開は通常（税込989円）とマシ盛り（税込1199円）の2種類。がっつり初心者も、玄人も楽しめる内容となっています。よりがっつり楽しみたい人は、税込55円で背脂増量も行えます。

そして、同時発売の「背脂醤油ラーメン」は、背脂のコクと旨味を感じる醤油スープに、中太ちぢれ麺がよく絡む一品。具材は自家製焼き豚のほか、青ネギ、海苔、メンマ、味付玉子、背脂です。





サイズは通常（税込879円）とマシ盛り（税込1099円）の2種類が用意されています。

さらに「厚切り焼き豚のバミ郎そば」と「背脂醤油ラーメン」限定の「本格焼餃子（6個）・ごはんセット」も登場。

ごはんの大盛りは無料で、こちらを適用すれば、最大で税込120円分安く楽しむことができます。

「背脂夏の陣」は5月14日から7月1日まで。開催店舗はバーミヤン全店です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051406.html