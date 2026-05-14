中村倫也、結婚前に水卜麻美アナ紹介していた人物告白「意外な交流」「エピソード面白すぎる」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の中村倫也が2026年5月14日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。結婚前に、妻で日本テレビアナウンサーの水卜麻美を紹介していたという人物を明かした。
【写真】中村倫也＆水卜麻美アナの交際知っていた美人アナ
フリーアナウンサーの神田愛花は、“ゴルフ仲間”だという中村について「スコアの伸びがすごい良い」とゴルフの腕前を絶賛。しかし、続けて中村にまつわるエピソードを尋ねられると「私ね、倫也くんと会話した内容とかどこで言っていいかわからないから、全部忘れようと努力しているんですよ。だから、あんまり覚えてない」と答えた。すると、中村は「要約すると、妻と結婚する前に（神田に）紹介していたんですよ。そしたら（神田が）『これを私どこかで言っちゃうかも、消せ！』って言っていたんです。僕のことを消す習性がついちゃっている（笑）」と神田の発言の真意を説明し、笑顔でフォローしていた。
この放送を受け、視聴者からは「意外な交流」「エピソード面白すぎる」「神田さんらしくて可愛い」「びっくり」などと反響が上がっている。
中村は、2023年3月25日に水卜アナとの結婚を発表。2025年9月には日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜／あさ5時50分〜）にてワイプ越しに共演を果たし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】中村倫也＆水卜麻美アナの交際知っていた美人アナ
◆中村倫也、結婚前に水卜麻美アナを紹介していた人物
フリーアナウンサーの神田愛花は、“ゴルフ仲間”だという中村について「スコアの伸びがすごい良い」とゴルフの腕前を絶賛。しかし、続けて中村にまつわるエピソードを尋ねられると「私ね、倫也くんと会話した内容とかどこで言っていいかわからないから、全部忘れようと努力しているんですよ。だから、あんまり覚えてない」と答えた。すると、中村は「要約すると、妻と結婚する前に（神田に）紹介していたんですよ。そしたら（神田が）『これを私どこかで言っちゃうかも、消せ！』って言っていたんです。僕のことを消す習性がついちゃっている（笑）」と神田の発言の真意を説明し、笑顔でフォローしていた。
◆中村倫也＆水卜麻美アナ、2023年に結婚発表
中村は、2023年3月25日に水卜アナとの結婚を発表。2025年9月には日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜／あさ5時50分〜）にてワイプ越しに共演を果たし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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