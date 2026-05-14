元AKB48でタレントの高橋みなみさんは5月14日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：高橋みなみさん公式Instagramより）

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元AKB48でタレントの高橋みなみさんは5月14日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのプライベートショットを公開しました。

【写真】高橋みなみ＆夫のツーショット

「たかみなちゃん可愛すぎ」

高橋さんは「Tokyo Disneyland 友達家族と皆んなで行ってきました 3家族お揃いで @wcjapan のミッキーミニーT着て、耳も完全装備」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目では、夫と並んでカチューシャを着用した、ほほ笑ましいツーショットを披露しました。ほかにも自身のソロショットや、パーク内で堪能した料理、ミニーマウスに手を振る姿なども公開しています。

コメントでは「みなみちゃんかわいい　だんな様もカチューシャ付けてる〜」「たかみなちゃん可愛すぎです　ファッションもいつも似合ってて私好みのコーデすぎます」「幸せそう過ぎる！！」「かわいすぎる」などの声が寄せられました。

7回目の結婚記念日を迎える

たびたび夫婦の仲むつまじい様子を公開している高橋さん。4日にも「5月1日は7回目の結婚記念日でした」とつづり、夫とのツーショットを披露しました。「これからも楽しく穏やかに日々を積み重ねていきたいなー」と、結婚生活への思いも明かしています。

コメントでは「凄く幸せそうで こっちも嬉しい」「ずっと幸せいてください」「これからもずっとずっと夫婦共々お幸せに」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)