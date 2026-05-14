「幸せそう過ぎる！」高橋みなみ、夫とのディズニーショット公開「だんな様もカチューシャ付けてる〜」
元AKB48でタレントの高橋みなみさんは5月14日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのプライベートショットを公開しました。
【写真】高橋みなみ＆夫のツーショット
コメントでは「みなみちゃんかわいい だんな様もカチューシャ付けてる〜」「たかみなちゃん可愛すぎです ファッションもいつも似合ってて私好みのコーデすぎます」「幸せそう過ぎる！！」「かわいすぎる」などの声が寄せられました。
コメントでは「凄く幸せそうで こっちも嬉しい」「ずっと幸せいてください」「これからもずっとずっと夫婦共々お幸せに」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】高橋みなみ＆夫のツーショット
「たかみなちゃん可愛すぎ」高橋さんは「Tokyo Disneyland 友達家族と皆んなで行ってきました 3家族お揃いで @wcjapan のミッキーミニーT着て、耳も完全装備」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目では、夫と並んでカチューシャを着用した、ほほ笑ましいツーショットを披露しました。ほかにも自身のソロショットや、パーク内で堪能した料理、ミニーマウスに手を振る姿なども公開しています。
7回目の結婚記念日を迎えるたびたび夫婦の仲むつまじい様子を公開している高橋さん。4日にも「5月1日は7回目の結婚記念日でした」とつづり、夫とのツーショットを披露しました。「これからも楽しく穏やかに日々を積み重ねていきたいなー」と、結婚生活への思いも明かしています。
コメントでは「凄く幸せそうで こっちも嬉しい」「ずっと幸せいてください」「これからもずっとずっと夫婦共々お幸せに」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)