この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ザワつく!おもしろ図鑑」が、「ありそうでなかった商品が最高すぎるwww」と題した動画を公開した。
動画では、奇想天Guyの提供による、実用性とユーモアを兼ね備えたユニークなアイテムの数々が紹介されており、その斬新なアイデアがまとめられている。

動画内では、思わず笑ってしまうようなデザインの中に、確かな機能性を持つ商品が次々と登場する。
「ハット」と名付けられたハトの形をした帽子には、「ちゃんと暖かそう」「コレかぶって公園行きたい」といった感想が添えられ、見た目のインパクトだけでなく防寒具としての期待も伺える。

また、昭和のブラウン管テレビを模した「テレビ型スマホスタンド」は、「たしかにありそうでなかったわ」と感心する声とともに、スピーカーがある点も評価された。
「レジ型非接触体温計」には、「こどもこういうの好きやろうなぁw」というコメントが寄せられ、毎日の検温を楽しくする工夫が称賛されている。

その他にも、各種トッピングのポーチが付いた「なると～とばっく」や、思わず座りたくなる「オムラ椅子」など、日常に彩りを添えるアイテムが紹介され、「全部販売してくれ」との熱い要望で締めくくられている。

単なる面白グッズの枠に収まらず、日々の生活を豊かにする機能的なアイテムの数々。
遊び心を忘れないデザインと実用性の融合は、次に日用品を選ぶ際の新たな選択肢として、大いに参考になりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

ハトの形をしたユニークな帽子「ハット ワロタ」
00:10

レトロかわいい「テレビ型スマホスタンド」
00:23

各種トッピング付き「なると〜とばっく」
00:38

子どもも喜ぶ「レジ型非接触体温計」
00:44

フィット感抜群の「オムラ椅子」

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