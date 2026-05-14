桜井日奈子＆日穏ダブル主演『死神バーバー』6.26公開 本予告＆ポスタービジュアル解禁
桜井日奈子とSTARGLOW・日穏（KANON）がダブル主演する『死神バーバー』の公開日が6月26日に決定。あわせて本予告とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】映画『死神バーバー』本予告映像
本作の舞台は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」。死神美容師たちは、亡くなった人間にお色直しをし、魂が冥土に送られる前に、現世にいる残された家族や大切な人を1日だけ繋ぐことで、本当の意味での「最期の別れ」を手助けしている。
新米の死神美容師・ サクマ（日穏） の“早とちり”によって、死までの数日間を「冥供愛富」で過ごすことになったヒロイン・佐伯美帆（桜井）が 、残された時間の中、死を迎えた人たちとの出会いと別れを通じて自分の人生を見つめ直すヒューマン・ファンタジー。
今回解禁された本予告映像は、階段から落ちて目を覚ました美帆の前に死神・サクマが突如現れ、独特なポーズで「死神だ」と自己紹介するシーンから始まる。サクマの“早とちり”によって、本来の寿命より早く“現世と冥土の狭間の美容室「冥供愛富」”に連れてこられた美帆。サクマの先輩の死神・クロダ（岡部大）が「なんで死ぬ前の人間連れてきちゃっているの!?」とサクマを咎めるのを横目に、美帆は本当の死を迎えるまでの5日間をこの美容室で過ごすことになる。
「冥供愛富」に訪れた様々な死者たちとの交流を通して、美帆は自身の人生を見つめ直していく。後半は本作のためにFuruiRihoが書き下ろした「太陽になれたら」が流れ、サクマが美帆を不器用サクマが美帆を不器用になぐさめる「よしよし」するシーンなど、2人のコミカルで愛らしい掛け合いも収められている。様々な出会いと別れを見つめながら美帆とサクマが辿り着いた答えとは。
あわせて解禁されたポスタービジュアルでは、「冥供愛富」のソファに並んで腰掛ける美帆とサクマの姿が。凛とした表情で前を見据えるサクマに対し、美帆はどこか不安げに視線を逸らした表情。「また、どこかで――。馬鹿な私たちの確かな約束。」のキャッチコピーが添えられ、2人の特別な関係性を予感させる。
店内のレトロな雰囲気と柔らかな光が相まって、死をテーマに扱いながらもどこか温かみを感じさせる叙情的なビジュアルに仕上がっている。
映画『死神バーバー』は、6月26日全国公開。
【動画】映画『死神バーバー』本予告映像
本作の舞台は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」。死神美容師たちは、亡くなった人間にお色直しをし、魂が冥土に送られる前に、現世にいる残された家族や大切な人を1日だけ繋ぐことで、本当の意味での「最期の別れ」を手助けしている。
今回解禁された本予告映像は、階段から落ちて目を覚ました美帆の前に死神・サクマが突如現れ、独特なポーズで「死神だ」と自己紹介するシーンから始まる。サクマの“早とちり”によって、本来の寿命より早く“現世と冥土の狭間の美容室「冥供愛富」”に連れてこられた美帆。サクマの先輩の死神・クロダ（岡部大）が「なんで死ぬ前の人間連れてきちゃっているの!?」とサクマを咎めるのを横目に、美帆は本当の死を迎えるまでの5日間をこの美容室で過ごすことになる。
「冥供愛富」に訪れた様々な死者たちとの交流を通して、美帆は自身の人生を見つめ直していく。後半は本作のためにFuruiRihoが書き下ろした「太陽になれたら」が流れ、サクマが美帆を不器用サクマが美帆を不器用になぐさめる「よしよし」するシーンなど、2人のコミカルで愛らしい掛け合いも収められている。様々な出会いと別れを見つめながら美帆とサクマが辿り着いた答えとは。
あわせて解禁されたポスタービジュアルでは、「冥供愛富」のソファに並んで腰掛ける美帆とサクマの姿が。凛とした表情で前を見据えるサクマに対し、美帆はどこか不安げに視線を逸らした表情。「また、どこかで――。馬鹿な私たちの確かな約束。」のキャッチコピーが添えられ、2人の特別な関係性を予感させる。
店内のレトロな雰囲気と柔らかな光が相まって、死をテーマに扱いながらもどこか温かみを感じさせる叙情的なビジュアルに仕上がっている。
映画『死神バーバー』は、6月26日全国公開。