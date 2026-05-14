実業家で女優のグウィネス・パルトロウが、子どもたちの卒業祝いとして「株」を贈ることを検討していると明かした。グウィネスの21歳の娘アップルは、8日に米ヴァンダービルト大学を卒業。さらに、20歳の息子モーゼスも数年以内にブラウン大学を修了予定だという。



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自身が手がけるライフスタイルブランド「Goop」のニュースレター内で行われた質疑応答で、グウィネスは「最高の卒業祝いは？」と質問され、「子どもたちに株を少しあげようかと考えてるの。自分のお金をどう動かすか考えたり、市場に関して質問したりしてほしくて」「それと、何か形に残る記念の品もね。それが何かは、これから考えるところ」と答えている。



また、子どもたちへの「母としてのアドバイス」についても質問され、元夫でロックバンド・コールドプレイのフロントマン、クリス・マーティンとの間に生まれた2人に向けた思いを語った。「とにかく、自分自身でいること」「本当に自分らしくいて、その結果、私を失望させるならそれは良い兆候。自分の本当の姿を見つけていく過程では、親を失望させるのも子どもの役目だと思うの」と返答している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）