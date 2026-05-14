先日、名古屋にあるライブハウス、HOLIDAY NEXT NAGOYA（@HOLIDAY_NEXT）が衝撃的な写真をX（旧Twitter）に投稿。



【写真】ライブハウスの男子トイレがこんなことに…

多くの反響が寄せられたその投稿は1285万回以上表示された。



「本日、男子トイレ…悪戯はやめてください…トイレットペーパーは個包装してるので事故による落下ではないです。自ら包装を外して便器に入れたと思われるます」



当日の出演バンドも「名乗り出て」とXに投稿

投稿文の通り、写真に写っていたのは、3〜4巻のトイレットペーパーが便器の中に落ちている状態の洋式トイレ。どのロールも個包装が外されており、「うっかり落とした」とは到底思えない状況だ。



HOLIDAY NEXTの店長さんに詳しく聞いたところ、こちらのトイレは来場客が使用する「男子トイレ」。



終演後、観客の退場が終わり、当日のイベント出演者もほぼ帰った後、スタッフが清掃作業をしている時に発見したという。



「これまで、女子トイレでも男子トイレでもこういった悪質なイタズラが発生したことはありません。2005年にオープンして20年やってきましたが、こんなことは初めてです」（HOLIDAY NEXT NAGOYA）



今回の投稿を受け、当日のイベントを主催していた出演バンドも、「もし悪戯をしたのがうちのファンの人であれば、正直に名乗りでて欲しい」と、Xに投稿。



ライブハウスだけでなく、出演者まで巻き込んだ迷惑極まりない行為に、多くの憤りの声が寄せられた。



推しに迷惑かけて情けなくないの？

「どんな人生歩んだらこんなことできる人間に育つねん」



「こういうのを『悪戯』（いたずら）って言わない方がいいです。犯罪ですって言った方がいいです。前科つきますよ」



「威力業務妨害と器物損壊で立派な犯罪。民事でも損害賠償請求出来るレベル」



「こういうクソみたいなことをするやつがいるせいで男性みんなが幼稚だと誤解される」



「これがファンの仕業なら、自分の好きなアーティスト陥れて情けないと思わないの？この人のファンは治安が悪いからもう呼ばない、とか思われるんだよ？」



今後の対応は？

今後の対応について伺ったところ、「バンドは悪くないですし、主催バンドのメンバーからも直接ご連絡をいただき、ご誠意は伝わりましたし、当日のバンドの出演を見合わせるといったようなことは考えていません」と、HOLIDAY NEXT NAGOYAの店長さん。



「発見時はショックもあり、勢いであのようなポストをしてしまったことでバンドにもご迷惑をかけてしまい、むしろ申し訳なかったと思っています」（HOLIDAY NEXT NAGOYA）



「はけ口を間違えないで」

Xのポストの文末が「思われるます」と、『スパイファミリー』のアーニャの口調のような誤字になっていることからも、発見時の店長さんのショックと憤りが窺い知れる。



「ライブハウスは非日常を体験出来る空間であり、色々なエンターテイメントが集まる場所です。大声を出したり、日頃のストレスを発散できる場所でもありますが、どうかはけ口を間違えないでください。



今回の件でライブハウスは治安が……といった声も見受けますが、治安はいいですよ。どうか安心してライブハウスに遊びに来てくださいね」（HOLIDAY NEXT NAGOYA）



今回の投稿を受け、「パチ屋時代、これに加えて火をつけトイレ全焼させたやつは、現住も建造物等放火罪で無期懲役中」という衝撃の体験談も寄せられた。



また、同じくライブハウスを経営していた方からは、「チケットの売れなかったバンドが最後に嫌がらせにライブハウスに火をつける、という悪戯をされたことがある」といった驚愕のコメントも寄せられた。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）