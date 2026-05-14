『FIFAワールドカップ2026』フジテレビ系10試合の放送カード＆出演者決定
フジテレビ系列では、6月11日に開幕する、4年に一度の世界的なビッグイベント『FIFAワールドカップ2026』の10試合の地上波放送権を獲得。その放送カードと出演者が決定した。
【写真】中継番組MCに佐久間みなみフジテレビアナウンサー
フジテレビ系列ではグループステージ5試合を生放送。放送初戦のカードは「フランスvsセネガル」。フランスのエースFWキリアン・エムバペが今大会初登場する。FIFAワールドカップで通算12ゴールを挙げているエムバペは、今大会５ゴール以上を決めれば歴代最多得点を更新する事になる。
放送2試合目のカードは「ポルトガルvsコンゴ民主共和国」。世界的スーパースター、41歳を迎えたポルトガルの英雄クリスティアーノ・ロナウドの“前人未到、FIFAワールドカップ6大会連続ゴール”に注目が集まる。その他にも、28年ぶりのFIFAワールドカップ出場を決めたスコットランドと、前大会でアフリカ勢史上初のベスト4進出のモロッコの一戦など、激戦必至の“歴史に刻まれる試合”を届ける。
決勝トーナメントはフジテレビ系列で5試合を生放送。日本がグループＦ（オランダ／スウェーデン／チュニジア）を勝ち上がれば、決勝トーナメント1回戦（ベスト32）はフジテレビで放送。史上初めてベスト16の壁を突破し「最高の景色」を見ることを誓った、森保JAPANの大一番に期待が高まる。
決勝トーナメント1回戦（ベスト32）は、3試合、決勝トーナメント2回戦（ベスト16）は1試合、準々決勝（ベスト8）は1試合を放送する。
フジテレビ系、FIFAワールドカップ2026の中継番組MCにはジョン カビラと佐久間みなみアナウンサーが決定。メイン解説には、元日本代表で1998年フランス大会から3大会連続出場の「天才」小野伸二、また、メインナビゲーターには昨年引退した元日本代表の柿谷曜一朗が就任した。
※ジョン カビラと小野伸二のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ジョン カビラ
いよいよ、世界最大のスポーツの祭典開幕です！ 我らが日本代表サムライブルー、1998年のフランス大会から連続8度目の出場、心から祝し、誇りに思います。
その歩み、日本戦を1998年のFIFAワールドカップ初出場から毎大会地上波でお届けできたフジテレビチームの一員として日本サッカー協会が掲げる『最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE』をご一緒に目に焼き付ける機会に心から感謝しています。
サッカーを愛してリスペクトするフジテレビチームがお届けする解説、実況そしてレポートにご期待ください。ぜひ共に歴史の証人になりましょう！ GO SAMURAI BLUE！
■小野伸二
FIFAワールドカップ史上最大の48チーム出場、史上初の3ヵ国開催と“新たな歴史が始まる大会”になる。その中で世界最速で今大会の出場を決めた日本代表が、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか本当に楽しみですし、日本の勝利を願う全ての人々にその模様を熱くお届けしたいです！ 期待も不安もあるけど信じる事が大事！ 一緒に選手達の背中を後押ししましょう！
【写真】中継番組MCに佐久間みなみフジテレビアナウンサー
フジテレビ系列ではグループステージ5試合を生放送。放送初戦のカードは「フランスvsセネガル」。フランスのエースFWキリアン・エムバペが今大会初登場する。FIFAワールドカップで通算12ゴールを挙げているエムバペは、今大会５ゴール以上を決めれば歴代最多得点を更新する事になる。
放送2試合目のカードは「ポルトガルvsコンゴ民主共和国」。世界的スーパースター、41歳を迎えたポルトガルの英雄クリスティアーノ・ロナウドの“前人未到、FIFAワールドカップ6大会連続ゴール”に注目が集まる。その他にも、28年ぶりのFIFAワールドカップ出場を決めたスコットランドと、前大会でアフリカ勢史上初のベスト4進出のモロッコの一戦など、激戦必至の“歴史に刻まれる試合”を届ける。
決勝トーナメント1回戦（ベスト32）は、3試合、決勝トーナメント2回戦（ベスト16）は1試合、準々決勝（ベスト8）は1試合を放送する。
フジテレビ系、FIFAワールドカップ2026の中継番組MCにはジョン カビラと佐久間みなみアナウンサーが決定。メイン解説には、元日本代表で1998年フランス大会から3大会連続出場の「天才」小野伸二、また、メインナビゲーターには昨年引退した元日本代表の柿谷曜一朗が就任した。
※ジョン カビラと小野伸二のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ジョン カビラ
いよいよ、世界最大のスポーツの祭典開幕です！ 我らが日本代表サムライブルー、1998年のフランス大会から連続8度目の出場、心から祝し、誇りに思います。
その歩み、日本戦を1998年のFIFAワールドカップ初出場から毎大会地上波でお届けできたフジテレビチームの一員として日本サッカー協会が掲げる『最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE』をご一緒に目に焼き付ける機会に心から感謝しています。
サッカーを愛してリスペクトするフジテレビチームがお届けする解説、実況そしてレポートにご期待ください。ぜひ共に歴史の証人になりましょう！ GO SAMURAI BLUE！
■小野伸二
FIFAワールドカップ史上最大の48チーム出場、史上初の3ヵ国開催と“新たな歴史が始まる大会”になる。その中で世界最速で今大会の出場を決めた日本代表が、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか本当に楽しみですし、日本の勝利を願う全ての人々にその模様を熱くお届けしたいです！ 期待も不安もあるけど信じる事が大事！ 一緒に選手達の背中を後押ししましょう！