◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が、日本時間14日のジャイアンツ戦で「投手専念」での先発登板を予定しています。

大谷選手は投手として、ここまで6試合に先発登板し、2勝2敗、防御率は0.97の成績。直近6日のアストロズ戦では7回を投げ、被安打4、奪三振8、2失点という投球を披露するも、チームは敗れ、敗戦投手となっていました。

ジャイアンツとの前回の対戦は4月23日。この日、二刀流として出場した大谷選手は6回を投げて無失点投球を披露。

登板前日の試合は、12試合ぶりの7号ホームランを放ちましたが、「ショウヘイは明日の試合で打者としては出場しない」とロバーツ監督が明言。今季4度目、直近3登板連続“投手専念”となります。4連敗中のチームを救うべく好投が期待されます。

対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイ投手。今季ここまで3勝4敗、防御率2.76という成績です。

前回登板は、9日のパイレーツ戦で6回1失点の内容で勝利投手。通算91勝の34歳左腕が中4日でドジャース打線に挑みます。