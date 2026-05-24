巨人戦で決勝2点タイムリー、デビューから4試合で打率.412の好成績■阪神 3ー0 巨人（23日・東京ドーム）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（創価大）の進撃が止まらない。「1番・左翼」で先発出場した巨人戦（東京ドーム）で先制2点打を含む2安打2打点の大暴れ。デビューから4試合で打率.412と驚異的なハイアベレージで打線を牽引している。巨人先発ウィットリーとのバトルは、立石の「極上の対応力」を証明する舞台となった