◇ア・リーグホワイトソックス ― タイガース（2026年5月29日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、本拠でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発し、初回の第1打席で空振り三振を喫した。無死二塁のフルカウントから、タイガース先発右腕メルトンが内角低めに落としてきたスライダーにバットが空を切った。1ボールから2球目のストライク判定は村上のABSチャレンジでボールに変わり、3