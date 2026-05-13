J1「百年構想リーグ」は最終盤を迎えています。少しでも上の順位を。現在、7位のファジアーノ岡山は公開練習を行いました。

【写真を見る】「百年構想リーグ」最終盤 7位のファジアーノ岡山が公開練習 残り2試合 少しでも上に【岡山】

初夏の陽気の中、選手たちはゴール前の崩しを意識したメニューやミニゲームなど、約1時間半汗を流しました。

前節、ファジアーノはJ1で一度も勝ったことのなかったヴィッセル神戸に快勝。無失点のクリーンシートで勝利を収めました。

ダメ押しの3点目を決めた木村選手は、今シーズン4得点でチームの得点王です。

（木村太哉選手）

「自信というか手ごたえみたいな部分はあると思うので、それはやっぱりゴール前に入ることを続けているからこそだと思うので、まあそういう貪欲なところで足を使ってゴールを増やしていければいいなと」

守備の要 立田選手

一方、ここまで全試合フル出場で、守備の要である立田選手は清水エスパルスのユース出身で、プロデビューも清水。次節は古巣との一戦で、静かに闘志を燃やします。

（立田悠悟選手）

「（清水は）前線の強力な選手にロングボールを蹴ってくるイメージなので、どう自分たちがうまく対応していくかという試合になると思います」

今回限りの特別リーグ「百年構想リーグ」は残すところ2試合。ファジアーノらしく戦いきりたいと木山監督は話します。

（木山隆之監督）

「徐々にチームとしてのまとまりもでてきたし、その中でいいプレーもたくさん見えるので、全員で団結して戦いきって、一つでも上の順位で終われるように努力したいと思います」

ファジアーノの次節は今月（5月）17日、ホームに清水エスパルスを迎え撃ちます。