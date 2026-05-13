【億万みくじ第1弾】 5月13日 発売 価格：3,980円（別途送料990円） 販売口数：655口（数量限定のため、完売次第終了）

アップライジングは、ウイスキーくじ「億万みくじ第1弾」の販売を5月13日より開始した。価格は3,980円＋送料990円。

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から1口につき1本がランダムで届く、抽選型の販売サービス。新シリーズ「億万みくじ第1弾」では、ジャパニーズウイスキーの最高峰「響21年」を筆頭に、「山崎12年」、「白州12年」といった入手困難な銘柄がラインナップされている。全655口限定で、なくなり次第終了する。

【「億万みくじ第1弾」ラインナップ】

・［超大吉×2］響21年

・［大大吉×2］山崎12年

・［大吉×2］白州12年

・［中吉×3］響 JAPANESE HARMONY

・［喜吉×3］響 ブレンダーズチョイス

・［福吉×5］本坊酒造 シングルモルト津貫

・［緑吉×5］イチローズ モルト＆グレーン クラシカル エディション

・［幸吉×45］ブレンデッドウイスキー矢部

・［宝吉×110］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［栄×145］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり

・［吉×333］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全655口限定

※なくなり次第終了

「億万みくじ第1弾」概要

5月13日 発売

価格：3,980円（別途送料990円）

販売口数：655口（数量限定のため、完売次第終了）

【販売場所】

・タチバナE酒販 本店

・タチバナE酒販 Amazon店

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店

・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店