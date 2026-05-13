「響21年」が登場！ ウイスキーくじ最新弾「億万みくじ第1弾」が5月13日より販売開始
【億万みくじ第1弾】 5月13日 発売 価格：3,980円（別途送料990円） 販売口数：655口（数量限定のため、完売次第終了）【「億万みくじ第1弾」ラインナップ】
・［超大吉×2］響21年
※全655口限定
5月13日 発売
【販売場所】
アップライジングは、ウイスキーくじ「億万みくじ第1弾」の販売を5月13日より開始した。価格は3,980円＋送料990円。
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から1口につき1本がランダムで届く、抽選型の販売サービス。新シリーズ「億万みくじ第1弾」では、ジャパニーズウイスキーの最高峰「響21年」を筆頭に、「山崎12年」、「白州12年」といった入手困難な銘柄がラインナップされている。全655口限定で、なくなり次第終了する。
・［超大吉×2］響21年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［喜吉×3］響 ブレンダーズチョイス
・［福吉×5］本坊酒造 シングルモルト津貫
・［緑吉×5］イチローズ モルト＆グレーン クラシカル エディション
・［幸吉×45］ブレンデッドウイスキー矢部
・［宝吉×110］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×145］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×333］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全655口限定
※なくなり次第終了
「億万みくじ第1弾」概要
5月13日 発売
価格：3,980円（別途送料990円）
販売口数：655口（数量限定のため、完売次第終了）
【販売場所】
・タチバナE酒販 本店
・タチバナE酒販 Amazon店
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店