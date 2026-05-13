◆米大リーグ ドジャース２―６ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１２試合＆５３打席ぶりとなる待望の７号本塁打を放つなど４打数２安打１打点の活躍を見せたが、チームは今季最悪タイとなる４連敗を喫した。先発の山本由伸投手（２７）は７回途中で今季ワースト５失点、自己最多となる３被弾で３敗目を喫した。

大谷は初回先頭の１打席目はカウント１―２から低めボール球の８７・５マイル（約１４０・８キロ）のチェンジアップに食らいつき、しぶとく右前に運んだ。その後、１死満塁で三塁走者の大谷は、スミスの右犠飛で先制のホームを踏んだ。

ついにトンネルを脱出した。１―１の同点で迎えた３回先頭の２打席目。９３・９マイルのシンカーを左中間にはじき返すと、そのままスタンドに吸い込まれた。待望の一発は移籍後自己ワーストとなる１２戦、さらには５３打席ぶりとなる７号アーチ。一塁を回って着弾を見届けると、思わず天を見上げて安どの表情を浮かべた。ベンチでは歓喜に沸くナインにひまわりの種シャワーを浴びるなど、大歓迎を受けた。

先発の山本は、自己ワーストの３本塁打を浴びるなど、７回途中で６安打を浴び、今季ワーストの５失点で降板して４勝目を逃した。３回は２者連続三振を奪って簡単に２アウトを奪ったが、９番打者のハースにカウント１―１から甘く入ったカットボールを左翼席に運ばれて同点被弾。１点リードの５回は簡単に２アウトを奪ったが、８番のベーダーに左翼ポール際へ２号ソロを浴びて追いつかれると、３回にもソロを浴びたハースに初球を左中間席に再び運ばれた。２死走者なしから８、９番打者にまさかの２球連続で２者連続弾を浴びて逆転された。

チームは前日には佐々木朗希投手（２４）が登板するも６回途中３失点で降板し、勝ち負けはつかず。チームは逆転負けを喫し、３連敗で４月２５日（同２６日）以来の２位に転落した。この日は山本が今季８度目の登板となったが勝利に導けなかった。今季２度目の同一カードに日本人が３戦連続先発で、翌日は大谷が先発マウンドに上がる。