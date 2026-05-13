ブラジルメディア「ge」が報じた

ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、負傷から復帰しつつあるエースのFWネイマールの現状と、2026年ワールドカップ（W杯）に向けた代表招集の可能性について言及した。

ブラジルメディア「ge」が報じている。

アンチェロッティ監督はロイター通信のインタビューに応じ、5月18日に控えたW杯メンバー発表を前に心中を明かした。国民や選手からネイマール招集を望む声が上がっていることについて「ネイマールは非常に愛されています。国民だけでなく、選手たちからもです。彼を呼んだからといって、ロッカールームに不和を招くようなことにはなりません。彼はとても慕われているからです」と、チーム内での絶大な信頼を認めている。

故障が続いていたネイマールだが、予備登録55人のリストには名を連ねた。指揮官は「選手を選ぶときは多くのことを考慮しないといけない。ネイマールはこの国にとって重要な選手です。彼が常に示してきた才能、そして抱えていた問題（怪我）から回復しつつあること。彼は復帰のために懸命に努力し、プレーを続けています。ここ最近、彼は大きく改善し、継続して試合に出場しています」と定期的に出場できている点を評価した。

一方で、26人の最終メンバーに滑り込ませるかについては慎重な姿勢を崩していない。「もちろん、私にとってこれは単純な決断ではありません。メリットとデメリットをしっかりと見極める必要があります」と苦悩を明かした。

それでも「プレッシャーはありません。なぜなら、1年前からネイマールだけでなく、全選手を評価してきているからです。この決断を下すのに、私以上に適した人間はいません。完璧なリストを作るのは不可能ですが、他の誰よりもミスの少ないリストを作れる自信はあります」と多くの選手を詳細にチェックしてきた自負をのぞかせた。

運命の最終メンバー発表は、現地時間5月18日に行われる。ブラジルの至宝がW杯の舞台に再び名を連ねるのか、世界中から大きな注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）