画像は2022年のもの

「龍が如く」を手掛けてきた名越稔洋氏のスタジオ・名越スタジオの公式ページが5月13日時点で閲覧できない状態になっている。

名越スタジオは2022年に設立されたスタジオでNetEase Gamesが出資を行ない、名越稔洋氏が代表取締役を務める形で発足した。2025年の年末にはゲームの祭典「The Game Awards」にて俳優のマ・ンドンソクさんが出演する「GANG OF DRAGON」を発表したが、現在公式ページが閲覧できない状態にある。

Steamの「GANG OF DRAGON」のストアページは残されているものの、公式X（@nagoshistudio）は2月17日のポストを最後に更新が止まっている。また、同スタジオのYouTubeチャンネルではブランド映像「MAKE/HUMAN」を公開しており、限定公開として映像を視聴できるものの、チャンネルのホーム画面はコンテンツが存在しないという表示になっている。

なお、NetEase Gamesのタイトルラインナップのページには同メーカーが携わる複数の作品が掲載されているが、ここに「GANG OF DRAGON」は記載がない。同スタジオに関する正式なアナウンスが待たれる形になっている。

□名越スタジオのホームページ