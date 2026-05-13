「ほとんどチャンスを作れなかった」３失点敗戦でインドネシアメディアが脱帽。U-17日本代表の完成度を称賛「日本の守備は堅固」「MF陣も脅威」【U-17アジア杯】

「ほとんどチャンスを作れなかった」３失点敗戦でインドネシアメディアが脱帽。U-17日本代表の完成度を称賛「日本の守備は堅固」「MF陣も脅威」【U-17アジア杯】