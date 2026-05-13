「マネージャーになっても責任が増えるだけで、年収は大して上がらない」

「やる気のない部下を抱えるくらいなら、現場でプレイヤーとして働いていたい」

上司からの昇進の打診は本来喜ばしいはずですが、今の時代、管理職になることに魅力を感じられず、むしろ「損」だと捉えてしまうのは珍しいことではありません。そんなキャリアの分岐点に立つIT企業で働く31歳男性から寄せられた相談です。

※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。

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相談内容 31歳／男性

IT企業の営業企画として働いています。上司との面談でマネージャーへの昇進を軽く打診されたのですが、正直管理職になりたくないです。業務量と責任ばかり増え、やる気のない部下のマネジメントをするなら、プレイヤーのままでいたいです。マネージャーになったからといって大きく年収が上がるわけでもないし、前向きに挑戦したいとは思えません。これからのキャリアのためにも管理職になったほうがいいのでしょうか。

「嫌なことから逃げる」だけになっていないか

まず大前提として、今の時代、管理職になることだけがキャリアアップではありません。スペシャリストを目指すのも立派な選択肢ですし、無理に役職を求めてライフスタイルを犠牲にする必要もありません。

ただ、坂井さんが指摘するのは、相談者の動機が「回避動機（嫌なことから逃げたい）」に寄りすぎている点です。

「責任が増えるのが嫌だ」「部下を見るのが面倒だ」という回避の理由だけで昇進を断ると、周囲からは単に「意欲がない人」と見なされ、結果的にプレイヤーとしての仕事も振りにくくなってしまうリスクがあります。

ここで重要なのは、回避を上回る「接近動機（やりたいことに向かいたい）」があるかどうかです。管理職にならない代わりに、プレイヤーとして「どうしても磨きたい専門性」や「成し遂げたい成果」が明確にあるかどうかが、判断の分かれ目となります。

プレイヤーにこだわるなら「納得感のある断り方」を

もし、管理職ではなくスペシャリストとしての道を歩みたいのであれば、上司への伝え方には工夫が必要だと坂井さんは言います。「やりたくない」と拒絶するのではなく、組織貢献の意思を示しながら代案を提示しましょう。

まずは、「お声がけいただきありがとうございます」と感謝を述べたうえで、「今はマネジメントよりも営業企画のスペシャリストとして専門性を高めたい」と意思を伝えます。

加えて、「今のフォーメーションでは、自分がプレイヤーとして成果を上げることが組織全体の利益に繋がると考えている」と説明することで、前向きな姿勢が伝わります。

一方で、もしプレイヤーとして「絶対にこれが必要だ」という強い接近動機がないのであれば、まずは2～3年と期限を切ってマネージャーを引き受けてみるのも一つの手です。管理職特有の「違う筋肉」を鍛えることは将来の得になりますし、実際にやってみると「意外と楽しかった」と感じる人が約半数にのぼるという調査結果もあると坂井さんは提案します。

まとめ

✅管理職への昇進を「回避」したい理由だけでなく、プレイヤーとして何を得たいかという「接近」の目的を明確にする

✅昇進を断る場合は、単なる拒否ではなく「スペシャリストとしてどう貢献するか」を前向きに提案する

✅期限付きでマネージャーに挑戦し、キャリアの希少性を高める選択肢も検討する

坂井さんは最後に、キャリアの方向性は自分自身が何を欲しているか次第だとしつつ、まずは「逃げ」の理由を「攻め」の目標に置き換えて考えてみることをすすめました。

プロフィール 坂井風太 早稲田大学法学部卒業後、2015年DeNAに新卒入社。旅行事業部（現エアトリ）に配属後、ゲーム事業部、小説投稿サービス「エブリスタ」に異動。2020年にエブリスタ代表取締役社長に就任。M＆Aや経営改革などを行うと同時に、DeNAの人材育成責任者として人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ（Delight Ventures）から出資を受け、株式会社Momentorを設立。組織効力感や心理学をもとにした人材育成と組織基盤構築の支援を行っている。 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太