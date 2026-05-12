10日（日）、韓国Vリーグの大田三星火災ブルーファングスは、フェリペ・モレイラ・ロケ（28）の入団を公式インスタグラムで発表した。

ロケはブラジル出身のオポジットで、身長は212センチ。国内リーグを経て、2024-25シーズンに大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズへ入団した。2シーズンにわたり広島THのポイントゲッターとして活躍。今シーズンは、SVリーグ男子のレギュラーシーズン全44試合とチャンピオンシップのクォーターファイナル2試合で、合計659得点を挙げた。

そのロケは韓国Vリーグのトライアウトを経て、大田三星火災ブルーファングスに入団。同チームは今シーズンの韓国Vリーグで7チーム中7位だったものの、KOVOカップでベスト4という結果を残している。

クラブ公式インスタグラムはロケのインタビュー動画を投稿。チームに加わった感想については「良い機会を得られて嬉しいです。素晴らしいチームである大田三星火災ブルーファングスに選ばれてとても幸せです。一日でも早く選手たちと息を合わせて練習をしたいです」と答えている。

また、ファンには「私の力に期待してください。毎試合を一生懸命に取り組み、練習を通じて一日一日成長する姿やリーグで最高のオポジットになる姿を見せます。よろしくお願いします」とメッセージを送った。