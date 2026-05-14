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秘境・廃村・事故現場探索系YouTuberのナナジャパが「【消えた少女2人】肝試しの夜に何があったのか｜坪野鉱泉女性失踪事件」を公開した。1996年に富山県で起きた少女2人の失踪事件について、24年後に海中から車と遺骨が発見された経緯と、オールドメディアが踏み込めない不可解な謎に独自の視点で切り込んでいる。



ナナジャパはまず、事件の発端となった心霊スポット「坪野鉱泉」の跡地を訪問する。1996年の夜、少女2人が肝試しに向かうと告げて消息を絶ったこの場所は、現在では建物が完全に取り壊されていた。 続いてナナジャパは、実際に少女たちの車と遺骨が発見された富山新港へと足を運ぶ。現場は現在フェンスで封鎖されているが、地元の関係者への聞き込みにより、当時は誰でも自由に出入りできる環境だった事実が判明した。



動画の中盤以降、ナナジャパは真相解明の糸口となった「目撃証言」の不自然さに焦点を当てる。失踪から18年後の2014年に突如目撃情報が寄せられ、2019年に3人の男性が特定された。「声をかけようとしたところ、突然車が急発進して海に落ちてしまった」「怖くなって通報せずに逃げた」という彼らの証言により、24年越しの発見へと繋がったのである。



しかしナナジャパは、この経緯に鋭い疑義を呈する。年月が経過しているにも関わらず、3人の記憶があまりにも鮮明である点や、目の前で海に落ちたのにも関わらず通報しなかった点、警察の捜査に長期間を要した点を列挙。「本当にここでトラブルに巻き込まれたのか、実際は事件だったのか」と述べ、単なる転落事故としては片付けられない謎があると考察を展開した。



本動画は、既存の報道では深く追及されない目撃証言の矛盾や、長年放置されていた疑問点を改めて浮き彫りにした。未だ真の死因や当時の詳細な状況は闇の中だが、事件の裏側に潜む複雑な背景を考えさせられる、知的好奇心を強く刺激する内容である。