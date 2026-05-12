100均のコレ…こう見えて「石」なんです！普通の紙とは全然違う！超タフなメモ帳

ダイソーで見つけたこのメモ帳、見た目は普通のリングノートなのに、実は石灰石を主原料にした商品で水にとにかく強いんです。濡れてもふやけたり破れたりしにくく、キッチンやアウトドアなど水回りでも安心して使用できます。サラサラした書き心地で実用性も高く、日常のちょっとした不便を解消してくれるアイテムです！

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商品情報

商品名：耐水メモ帳（60、A）

価格：￥110（税込）

内容量：60枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480777795

普通のメモ帳でしょ？と思ったら、まさかの正体に驚き！

今回ダイソーで見つけたのは、『耐水メモ帳（60、A）』。

見た目は一般的なリングメモですが、その正体はなんと、石灰石を主原料とした商品。木材パルプを使用していない、革新的なアイテムなんです。

タフさに驚く！ダイソーの『耐水メモ帳（60、A）』

まず一番の特徴は、とにかく水に強いこと。濡れても紙のようにふやけたり、破れたりすることが少ないんです。

普通のコピー用紙とは少し違う独特の質感ですが、書き心地はサラサラとしていてなめらか。

ただし注意点もあって、水性ペンはにじんだり消えたりする可能性があるため、油性ペンや鉛筆の使用が推奨されています。

試しに濡らしてみても、水は染み込まず表面で弾かれました。

完全に乾く前に拭くとインクが少し滲んでしまいますが、紙自体はしおれることなく、乾けばそのまま使い続けられます。

耐久性も独特。破ろうとすると、一般的な紙のように、ピリッと簡単に破れるのではなく、ビニールのようにググッと伸びるような質感。

見た目以上にタフで、ちょっとやそっとでは傷みにくい作りになっています。

木を使わないエコ素材というのも特徴のひとつ。便利なだけでなく、サステナブルな選択としても魅力があります。

今回はダイソーの『耐水メモ帳（60、A）』をご紹介しました。

キッチンでのレシピメモやレジャー施設などの手が濡れた状態でメモを取りたい時にぴったり。さらにアウトドアや釣り、キャンプ、雨の日の外仕事などでも活躍してくれます。

また、胸ポケットに入れて持ち歩いても、汗や湿気でボロボロになりにくいのもかなり心強いポイント。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。