100均のコレ…こう見えて「石」なんです！普通の紙とは全然違う！超タフなメモ帳
商品情報
商品名：耐水メモ帳（60、A）
価格：￥110（税込）
内容量：60枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480777795
普通のメモ帳でしょ？と思ったら、まさかの正体に驚き！
今回ダイソーで見つけたのは、『耐水メモ帳（60、A）』。
見た目は一般的なリングメモですが、その正体はなんと、石灰石を主原料とした商品。木材パルプを使用していない、革新的なアイテムなんです。
タフさに驚く！ダイソーの『耐水メモ帳（60、A）』
まず一番の特徴は、とにかく水に強いこと。濡れても紙のようにふやけたり、破れたりすることが少ないんです。
普通のコピー用紙とは少し違う独特の質感ですが、書き心地はサラサラとしていてなめらか。
ただし注意点もあって、水性ペンはにじんだり消えたりする可能性があるため、油性ペンや鉛筆の使用が推奨されています。
試しに濡らしてみても、水は染み込まず表面で弾かれました。
完全に乾く前に拭くとインクが少し滲んでしまいますが、紙自体はしおれることなく、乾けばそのまま使い続けられます。
耐久性も独特。破ろうとすると、一般的な紙のように、ピリッと簡単に破れるのではなく、ビニールのようにググッと伸びるような質感。
見た目以上にタフで、ちょっとやそっとでは傷みにくい作りになっています。
木を使わないエコ素材というのも特徴のひとつ。便利なだけでなく、サステナブルな選択としても魅力があります。
今回はダイソーの『耐水メモ帳（60、A）』をご紹介しました。
キッチンでのレシピメモやレジャー施設などの手が濡れた状態でメモを取りたい時にぴったり。さらにアウトドアや釣り、キャンプ、雨の日の外仕事などでも活躍してくれます。
また、胸ポケットに入れて持ち歩いても、汗や湿気でボロボロになりにくいのもかなり心強いポイント。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。