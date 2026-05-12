「ひどい…トッテナムは本当に最悪だ」リーズと１−１ドローでOBが酷評。降格圏まで２ポイント差、残りは２試合「崩壊し、全員がピッチの至る所で臆病になっていた」

「ひどい…トッテナムは本当に最悪だ」リーズと１−１ドローでOBが酷評。降格圏まで２ポイント差、残りは２試合「崩壊し、全員がピッチの至る所で臆病になっていた」