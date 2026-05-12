シーズンの約4分の1を終え、阪神・佐藤輝明内野手（27）が打率・377、10本塁打、30打点でリーグ3冠に君臨している。22年村上宗隆（ヤクルト、現ホワイトソックス）以来、史上9人目の3冠王は誕生するのか。阪神の先輩でもある田淵幸一氏（79＝本紙評論家）、現役時代に3冠王2度の阪神・バースと対戦した槙原寛己氏（62＝同）はそろって太鼓判を押した。

【見逃し方も“変わった”】投手目線で見て、今季の佐藤輝は打席でうまく力が抜けていると感じる。打撃の「コツ」を会得したと言ってもいい。投手もそうだが、ここぞの場面で選手はどうしても力んでしまうもの。いかに力を抜くかが大きなテーマ。佐藤輝はスイングに力みがなくなったことでミスショットが格段に減った。軽く振っても打球が飛ぶのは生来のパワーがあってこそだし、力みがないだけスイングが鋭くなっているともいえる。

入団時から打撃のポテンシャルは非常に高かったが、ミート率が悪く穴の多い打者でもあった。かつてのボール球に手を出す姿から、今では見逃し方を見ても「変わったな」と思う。力みがないからバットが止まるし、そうなると投手はよりストライクゾーンに近いところに投げなければいけなくなる。佐藤輝にとっては好循環。逆方向への打球も増え、これだけの高打率を残せるようになった。

現役時代には3冠王のバースと何度も対戦した。彼も右から左への浜風をうまく利用し、逆方向への本塁打を打っていた。非常に賢いバッティングをする印象で、佐藤輝もバースの姿を追うように成長していると感じる。

【Wソックス村上の存在】もう一つ、姿を追うといえばホワイトソックス・村上の存在も大きいと思う。1学年下でメジャーの舞台で活躍。佐藤輝も将来的に一つ上のステージを目指す思いを秘めている。その目標と、村上の活躍が自身の打撃に好影響を与えている部分はあるはずだ。今季3冠王となれば、海の向こうの大リーグへ最大のアピールにもなる。（本紙評論家）

《ライバルは“隠れ首位打者”DeNA・勝又》佐藤輝の打率・377は、同・314で2位の同僚森下に大差をつけている一方、DeNA・勝又が“隠れ首位打者”としてライバルになりそうだ。11日時点で規定打席に41打席不足ながら打率・379。4月12日の広島戦での同点二塁打でプロ初打点を挙げ、同21日の阪神戦では3安打4打点で初猛打賞を記録した。投手入団から野手に転向し、今季が8年目。ブレークした苦労人にも注目だ。