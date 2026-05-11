日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）が11日に放送され、MCを務めるタレントのマツコ・デラックス（53）が約2カ月ぶりに復帰した。

冒頭「マツコついにスタジオ復帰」のテロップが出ると、MCの村上信五にうながされ、「あ〜やだやだ…もうやる気ないのよ…FIREしたいの」などとつぶやきながらだるそうに登場したマツコ。

スタジオの観覧客からは大きな拍手が降り注いだが「うるさい！」と相変わらずの毒づきぶり。登場直前にセットの裏で村上と久々に対面したというが「なんの感動もお互いなかった」と顔をしかめた。

「具合は超いいけど、精神的にはダダ下がりよ。だって働きたくないんだもん」

村上が「今までみたいにガチガチにやったら、また疲れてしまうから…」と気遣う様子を見せても「違うのよ、もう働く意味がないのよ」とポツリ。

「だって子供がいるわけじゃないしさ、私一人で暮らしていけばいいわけでしょ…凄いお金あるのよ」と言い放ちスタジオの爆笑を誘ったものの、自身は険しい表情のまま。「どうやったらバックれられるんだろうとずっと考えてた。どっかで音信不通になって逃げちゃってとか本気で考えたのよ」とも語った。

村上に対しては「あんたが一番被害をこうむってた。代役の人も立てずに…。それは申し訳ないと思った」と神妙な顔を見せたが、「でも本当に薄情だけど、このまま一人でやってと思った」と言い放ち、村上から「ええかげんにせえよ！」と突っ込まれていた。

マツコは2月9日に生放送されたTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）の収録を欠席し電話出演。首の緊急手術を受け入院中だと明かした。その後回復し「5時に夢中!」は4月13日から復帰しているが、収録の関係もあり「月曜から夜ふかし」は3月16日の放送回から欠席が続いていた。