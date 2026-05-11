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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、5月16日（土）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。

本日2026年5月11日は、スタンド付きで充電しながら快適に使えるXiaomi（シャオミ）の多機能モバイルバッテリー「Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【10%OFFクーポン5/9 20:00-5/16 01:59】Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand 双方向急速充電 多角度スタンド調節 USB-Cケーブル内蔵 デジタルディスプレイ 10000mAh大容量バッテリー デザイン 複数の機器同時に充電でき 温度制御 安全保護 スマホ モバ充 4,780円 （クーポン利用で10％オフ：5月16日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

旅行や出張にも便利。Xiaomiの多機能モバイルバッテリーがお買い得！

Xiaomiの「Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand」は、4月に新発売されたばかりの多機能モバイルバッテリーです。

マグネット式ワイヤレス充電・USB-Cケーブル内蔵・角度調整スタンド搭載で実用性の高い本アイテムが、クーポン利用で10％オフとお得に購入できるチャンス。

最大33Wの急速充電や残量デジタル表示など嬉しい機能も満載で、Xiaomiらしいコスパの良さも魅力です。

MagSafe対応iPhone（iPhone12以降）にマグネットでしっかり吸着し、そのままワイヤレス充電が可能。位置ズレしにくく、バッグの中や移動中でも安定して充電できます。

スタンドは最大80°まで開くことができ、動画視聴・SNSチェック・ビデオ通話をしながら充電できるのがかなり便利です。

ケーブルはL字コネクタなので、横持ちしながらのゲームでも邪魔になりにくい仕様となっています。

最大3台同時充電＆パススルー対応で充電効率アップ

有線2台＋ワイヤレス1台の同時充電が可能。スマートフォン・イヤホン・サブ端末などをまとめて充電できるので、旅行や出張にも便利ですよ。

さらに、本体を充電しながら他のデバイスへも給電できるパススルー充電にも対応している点も嬉しいポイントです。

デジタルディスプレイがバッテリー残量を数字で表示してくれるので、「あとどれくらい使えるか」がすぐにわかります。

充電中や異常を示すインジゲーターも備えているので、LEDランプ式より圧倒的に見やすい点も◎。

10000mAhで機内持ち込みも可能なので、旅行や出張が多い人や、1台で多機能を求める人にぴったりなアイテムですよ。

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