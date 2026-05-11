Baby DONT Cry、アンバサダー就任 ミアは練習生時代からの夢叶える「本当に嬉しく思っています」
【モデルプレス＝2026/05/11】P NATION初のガールズグループ・Baby DONT Cry（ベイビードンクライ）が5月11日、都内で開催された新ビューティブランド「RRRing」ブランドローンチ＆ブランドアンバサダー就任発表会に出席。アンバサダー就任への喜びを語り、それぞれのモーニングルーティンを明かした。
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イヒョンは「素敵なブランドのスタートに立ち会えることになり、本当に光栄です」と笑顔。「このブランドが持つ、愛らしく感覚的なセンスのいい魅力は、私たちBaby DONT Cryと合うなと感じました」と胸を張り「今後、RRRingとともにさまざまな姿をお見せしていきたいと思います」と意気込んだ。
ミアは「私は練習生の時から、もしデビューが出来たら素敵なブランドのアンバサダーをしてみたいな、とずっと思っていました」と打ち明け「今日RRRingのアンバサダーとしてこの場に立てることを本当に嬉しく思っています」と喜び。「これからRRRingとBaby DONT Cryの魅力をもっとたくさんの方々にお伝え出来るようにがんばります！」と言葉に力を込めた。
発表会では、メンバーがそれぞれのモーニングルーティンをフリップで発表。イヒョンはフライングして一足先に見せてしまい、MCから「見せちゃってますね」とツッコまれると「すみません！」と照れ笑いを浮かべた。ミアはお題に「シートマスク」と答え「私は朝、むくみを取る専用のシートマスクをするのが朝のルーティンで、むくみを完全に取った状態でメイクアップを始めます」とコメント。クミは「部屋の換気」と発表し「私は朝起きたら少し窓を開けて換気するようにしています。私は運動することも好きなので、軽く運動して気分をスッキリさせます」と明かした。
さらにベニは「むくみケア」と答え「朝起きたら必ず軽くストレッチをするようにしています。肩や首の凝りをほぐすと、むくみのケアにもなりますし、すっきりとした気分で1日を始めることが出来ます」と告白。イヒョンは「水とビタミン」と発表し「朝起きたらまずコップ1杯の水を欠かさず飲むようにしています。ビタミンも必ず摂るように心がけています」と語った。
「RRRing」は、韓国のトップスタイリスト、ソ・スギョン氏がプロデューサーを務める新ビューティブランド。Baby DONT Cryがブランドアンバサダーに就任した。発表会には、ソ・スギョン氏とメイクアップアーティストのカン・ダイン氏も登壇した。（modelpress編集部）
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◆Baby DONT Cry、アンバサダー就任に喜び
イヒョンは「素敵なブランドのスタートに立ち会えることになり、本当に光栄です」と笑顔。「このブランドが持つ、愛らしく感覚的なセンスのいい魅力は、私たちBaby DONT Cryと合うなと感じました」と胸を張り「今後、RRRingとともにさまざまな姿をお見せしていきたいと思います」と意気込んだ。
◆Baby DONT Cry、それぞれのモーニングルーティン明かす
発表会では、メンバーがそれぞれのモーニングルーティンをフリップで発表。イヒョンはフライングして一足先に見せてしまい、MCから「見せちゃってますね」とツッコまれると「すみません！」と照れ笑いを浮かべた。ミアはお題に「シートマスク」と答え「私は朝、むくみを取る専用のシートマスクをするのが朝のルーティンで、むくみを完全に取った状態でメイクアップを始めます」とコメント。クミは「部屋の換気」と発表し「私は朝起きたら少し窓を開けて換気するようにしています。私は運動することも好きなので、軽く運動して気分をスッキリさせます」と明かした。
さらにベニは「むくみケア」と答え「朝起きたら必ず軽くストレッチをするようにしています。肩や首の凝りをほぐすと、むくみのケアにもなりますし、すっきりとした気分で1日を始めることが出来ます」と告白。イヒョンは「水とビタミン」と発表し「朝起きたらまずコップ1杯の水を欠かさず飲むようにしています。ビタミンも必ず摂るように心がけています」と語った。
◆新ビューティブランド「RRRing」
「RRRing」は、韓国のトップスタイリスト、ソ・スギョン氏がプロデューサーを務める新ビューティブランド。Baby DONT Cryがブランドアンバサダーに就任した。発表会には、ソ・スギョン氏とメイクアップアーティストのカン・ダイン氏も登壇した。（modelpress編集部）
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