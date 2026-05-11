「チャイロイコグマ」と「コリラックマ」が出演！MV「コリコグダンシング！」
サンエックス株式会社は、「リラックマ」に登場するキャラクターの「チャイロイコグマ」が今年10周年を迎えたことを記念し、「コリラックマ」とのなかよしコンビ「コリコグ」が仲良くダンスするミュージックビデオ「コリコグダンシング！」を、本日5月9日（土）「コグの日」に公開したことをお知らせします。
「コリコグダンシング！」は、「コリコグ」のかわいさを詰め込んだダンスチューン。思わず一緒に踊り出したくなるミュージックビデオです。撮影の裏側は、サンエックス公式TikTok（https://www.tiktok.com/@sanx.official）で順次公開予定。
『コリコグダンシング！』のミュージックビデオはこちら▽
URL：https://youtu.be/LwzcSZRukFw
■スタッフクレジット
『コリコグダンシング！』
Vocal：佐伯伊織
Lyrics & Music：シンゴ（マッカチン企画）
Arrangement：イマイケンタロウ（エイプリルズ）
Dance：Yukino. SHIHO
Director：名嘉真法久（Nakamaoffice Inc.）
Director of Photography：村橋佳伸
Choreographer：Sho from YZ Entertainment.
Graphic Design：須原花梨
Edit & Animation：名嘉真法久 片倉康輔（Nakamaoffice Inc.）
Production Manager：須原花梨
Produced by. 斉藤慎悟（SEGA MUSIC Inc.）
チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト▽
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/
リラックマごゆるりサイト公式 X▽
https://x.com/rilakkuma_gyr
チャイロイコグマ【公式X】 ▽
https://x.com/Chairoikoguma_5
リラックマ【公式】Instagram ▽
https://www.instagram.com/rilakkuma_sanx_official/
■チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト
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Director of Photography：村橋佳伸
Choreographer：Sho from YZ Entertainment.
Graphic Design：須原花梨
Edit & Animation：名嘉真法久 片倉康輔（Nakamaoffice Inc.）
Production Manager：須原花梨
Produced by. 斉藤慎悟（SEGA MUSIC Inc.）
チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト▽
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