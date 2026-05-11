◆春野特別・準重賞（５月１０日、高知競馬場・ダート１４００メートル、稍重）

地元高知の１２頭立てで行われ、ミスズグランドオー（牡８歳、高知・目迫大輔厩舎、父サウスヴィグラス）が、単勝１３０円の断然人気に応えて勝利を飾った。塚本征吾騎手が騎乗し、道中は２番手から。最後の直線で抜け出すと、ゴール前でグッドウッドガイが迫ってきたが、頭差しのいだ。勝ちタイムは１分３０秒４。

ＪＲＡ所属時にはオープン馬で、南関東を経て、昨年夏に高知に移籍。重賞は昨年１０月の金沢スプリントカップ（金沢）、今年１月のコールドスプリントオープン（佐賀）を制覇している。

２、３着はどちらも田中守厩舎の馬。５番人気のグッドウッドガイ（赤岡修次騎手）が、勝ち馬から１馬身差の２着。ゴール前で鋭い脚で追い込んできた７番人気のニクソンテソーロ（多田羅誠也騎手）が３着に続いた。

塚本征吾騎手（ミスズグランドオー）「休み明けだったのですけど、すごくいい状態で先生と厩務員さんが仕上げて送り出してくれたので、結果を出せて良かったです。最後は早くゴールが来てくれという気持ちでした。こうやって高知競馬で結果を出すことができて、うれしいです。これからも目迫厩舎とミスズグランドオーの応援をよろしくお願いします」