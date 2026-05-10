遼寧省のロボット企業、大連蒂艾斯科技発展で貸し出しを待つロボット。（２０２５年８月８日撮影、瀋陽＝新華社配信）

【新華社瀋陽5月10日】エンボディドAI（身体性を持つ人工知能）がここ数年、急速に進展するにつれ、中国ではロボットレンタル市場が活況を呈し、日常生活のさまざまな場面にロボットが普及し始めている。

遼寧省大連市のロボット企業、大連蒂艾斯科技発展のレンタルロボットは、学生に歴史を説明し科学知識を広められるほか、展示や来客対応、案内、問い合わせなどのサービスにも活用できる。創業者の李博陽（り・はくよう）氏は人型ロボットの商用化について、これまで長い間「技術は際立っているが活用場面が少ない」というジレンマに直面してきたと話す。1台当たりの導入コストが高い上、設置や調整、運用、保守にも継続的に経費が必要なことから、二の足を踏む企業も少なくなかったとした上で「レンタル方式の登場で一部の小型ロボットは1日当たりのレンタル料が1万元（1元＝約23円）クラスから千元クラスにまで下がり、ユーザーの運営コストが大幅に削減された」と語った。

レストランで、昔の衣装を身に着け客にパフォーマンスを披露するロボット。（２０２５年８月８日撮影、瀋陽＝新華社配信）

浙江省杭州市の半山公園では1〜5日の労働節（メーデー）連休中、登山アシスト器具のレンタルサービスが多くの観光客の人気を集めた。スマートフォンでコード決済をすれば、外骨格デバイスを1台レンタルできる。デバイスの重さはわずか2.4キロ。動作追従AIアルゴリズムを内蔵しており、利用者の動きを感知して必要な部位にアシストを分配出力できる。レンタル料は1時間当たりわずか9.9元で、連日多くの観光客が体験した。

ロボットのレンタルは新たな市場機会ももたらしており、複数の大手プラットフォームが相次ぎ業界に参入している。電子商取引（EC）大手の京東集団（JDドットコム）は昨年12月、自社運営によるレンタル事業の開始を発表、ロボット開発企業の杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）と提携した世界初の実店舗を北京で開業した。

遼寧省のロボット企業、大連蒂艾斯科技発展で見学者と交流する人型ロボット。（２０２５年８月８日撮影、瀋陽＝新華社配信）

上海市のロボットメーカー、智元機器人（AgiBot）傘下のロボットレンタルプラットフォーム「縕天租」は4月29日、プレシリーズAラウンドの資金調達を完了させ、調達額が数億元に達したと発表した。現時点で運用可能なロボットはすでに4千台を超えた。「縕天租」のグローバルなロボットレンタルネットワーク「シェアボット」は欧州や北米、アジア太平洋、日韓、中東などの重点地域をカバーし、第1弾としてドイツやフランス、米国、マレーシア、タイ、アラブ首長国連邦（UAE）など13カ国にサービスを展開している。（記者/武江民、于也童）