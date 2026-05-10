宇多田ヒカル、佐藤健にテトリスで圧勝する貴重動画が公開「組み方の早さがレベチ」「これがガチ勢かｗ」
俳優・佐藤健（37）と歌手・宇多田ヒカル（43）がYouTube動画で共演し、話題を集めている。
【動画】宇多田ヒカル、佐藤健にテトリスで圧勝
佐藤の公式チャンネルで10日までに「宇多田さんとテトリスをしました」の動画が公開。佐藤と宇多田のテトリス対決が実現した。
「テトリスなら誰にも負けないと豪語」する宇多田は、ラフなメガネ姿で圧倒的なテトリスの腕前を披露。さまざまな条件で勝負するも、佐藤は「勝てない」と完全敗北を認めた。
ファンからは「積み始めた途端、血の通ってない殺戮マシンみたいになる宇多田ヒカルおもろいｗ」「宇多田さん、テトリスのブロックの組み方の早さがレベチ」「やばい、回転させて落とす速度がぜんぜん違うこれがガチ勢かｗ」「メガネ似合ってて可愛いです」など、多数のコメントが寄せられている。
【動画】宇多田ヒカル、佐藤健にテトリスで圧勝
佐藤の公式チャンネルで10日までに「宇多田さんとテトリスをしました」の動画が公開。佐藤と宇多田のテトリス対決が実現した。
「テトリスなら誰にも負けないと豪語」する宇多田は、ラフなメガネ姿で圧倒的なテトリスの腕前を披露。さまざまな条件で勝負するも、佐藤は「勝てない」と完全敗北を認めた。
ファンからは「積み始めた途端、血の通ってない殺戮マシンみたいになる宇多田ヒカルおもろいｗ」「宇多田さん、テトリスのブロックの組み方の早さがレベチ」「やばい、回転させて落とす速度がぜんぜん違うこれがガチ勢かｗ」「メガネ似合ってて可愛いです」など、多数のコメントが寄せられている。